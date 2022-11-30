Нацбанк пообещал белорусам «привлекательность» сбережений в рублях

Опубликовано: 30.11.2022 09:16 , Обновлено: 30.11.2022

В Национальном банке Беларуси в 2023 году пообещали «обеспечить привлекательность» сбережений в белорусских рублях. Об этом сказано документе «Основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год».

Там прописано, что регулятор продолжит поддерживать процентные ставки в экономике «на положительном уровне в реальном выражении», для того, чтобы «обеспечить привлекательность сбережений в национальной валюте», а также «сформировать источники для кредитования экономики».

«Ставка рефинансирования Национального банка оценивается на уровне 10-11% годовых в среднем за 2023 год», — отметили в документе.

Также Нацбанке подчеркнули, что продолжат проводить курсовую политику в режиме плавающего курса. А стоимость иностранной валюты продолжат определять спросом и предложением на валютном рынке.

«При этом допускается проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля, а также в целях пополнения золотовалютных резервов», — пояснили там.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко подписал 28 ноября указы №411 и 412, в которых утвердил плановые параметры экономики на 2024 год. Согласно им, ВВП должен вырасти на 3,8%. При этом реальные располагаемые денежные доходы белорусов должны вырасти на 4,1%.

Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов — на 4,1%

Тем временем в Евразийском банке развития (ЕАБР) опубликовали свой макроэкономический прогноз для стран ЕАЭС. В нем говорится, что ВВП Беларуси не сможет вырасти больше, чем на 0,3%.

В ЕАБР спрогнозировали рост ВВП Беларуси в 2023 году только на 0,3%