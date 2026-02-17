Нацбанк объявил революцию на рынке труда – «Касается сотен тысяч белорусов»

Опубликовано: 17.02.2026 14:34 , Обновлено: 17.02.2026

Национальный банк Беларуси объявил революцию на рынке труда. По оценкам финансового регулятора, она затронет сотни тысяч белорусов, позволив им вывести из серой зоны свои доходы. Подробности рассказал первый зампред правления Нацбанка Александр Егоров.

В своей авторской программе “ПроДеньги” он подробно рассказал о криптобанках, которые с недавних пор разрешается создавать в Беларуси. В планах финансового регулятора открыть первый белорусский криптобанк уже этим летом, а пока там попытались объяснить их выгоды для простых белорусов.

По словам Егоров, создаваемые в Беларуси криптобанки будут принципиально отличаться от тех, что уже работают за рубежом. Там криптобанки возникли как частные инициативы отдельных банков, а Беларусь пошла от обратного и решила сходу выстраивать “полноценную госсистему” - “архитектуру всей финансовой отрасли будущего”, а не разрешение для какой-то одной компании. Поэтому и сфера использования криптобанков на старте должна быть довольно обширной.

Так, белорусам пообещали выдавать кредиты под залог крипты. Егоров смоделировал конкретную ситуацию, когда можно будет воспользоваться такой опцией.

“У вас есть биткойн, который растет в цене. Вам нужны деньги на ремонт или покупку техники, но продавать актив сейчас невыгодно. В криптобанк вы передаете монеты в качестве залога. Банк выдает вам обычные рубли, вы пользуетесь деньгами, гасите кредит, и банк возвращает вам вашу крипту”, - описал процесс кредитования в криптобанке Егоров.

Ещё одним вариантом, позволяющим белорусам легально получать пассивный доход от крипты, представитель Нацбанка назвал “стейкинг”, которые называют “депозитами нового поколения”.

“Это современный аналог банковского вклада. Вы размещаете свои цифровые активы на счету банка для обеспечения работы глобальных блокчейн-сетей. За это банк начисляет вам вознаграждение”, - объяснил специалист, как работает этот вариант пассивного дохода.

Но самой “понятной” для обывателей услугой будущих криптобанков Егоров назвал выдачу криптокарт. По сути, это обычная банковская карта, только привязанная к счету в криптобанке.

“Вы приходите в обычный магазин, платите за продукты. В момент оплаты банк мгновенно конвертирует часть вашей крипты в белорусские рубли по текущему курсу. Вы живете в цифровом мире, не ощущая никаких технических сложностей”, — описал принцип работы криптокарт Егоров.

По-настоящему же революционной возможностью для владельцев крипты представитель Нацбанка назвал то, что новый указ позволил самозанятым белорусам получать зарплату в крипте. Именно эта “фундаментальная инновация”, по словам Егорова, касается “сотен тысяч людей”.

“Раньше, если дизайнер или программист выполнял заказ для иностранного клиента и тот предлагал оплату в крипте, человек оказывался в серой зоне. Он не мог легально зачислить эти деньги на счет, не мог официально заплатить с них налоги. Теперь эта преграда снята. Главное и единственное условие — такие операции должны проходить через инфраструктуру криптобанка. Это не просто удобство, это революция на рынке труда”, - убеждён представитель Нацбанка.

По словам Егорова, после того, как в Беларуси заработают криптобанки, самозанятые смогут “работать с кем угодно по всему миру” и использовать “самые современные технологии расчетов”.

Популярный криптосервис пообещал белорусам выдавать кредиты в криптовалюте. Когда?

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №19 “О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)” в январе 2026 года. Популярная белорусская платформа Whitebird уже пообещала белорусам начать выдавать кредиты и разрешить открывать вклады в криптовалюте. Для этого платформе, впрочем, придётся зарегистрировать новое юридическое лицо.

Белорусам разрешили получать зарплату в криптовалюте. Что ещё в новом указе о криптобанках?