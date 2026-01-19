Популярный криптосервис пообещал белорусам выдавать кредиты в криптовалюте. Когда?

Опубликовано: 19.01.2026 13:58 , Обновлено: 19.01.2026

Популярная белорусская платформа по общему криптовалют Whitebird пообещала белорусам начать выдавать кредиты и разрешить открывать вклады в криптовалюте. Для этого платформа планирует зарегистрировать новое юридическое лицо и запустить первый в стране криптобанк.

В планах сервиса Whitebird на ближайшее время - подать заявление на регистрацию нового юрлица, соответствующего всем требованиям Нацбанка в криптобанкам, стать резидентом Парка высоких технологий и войти в реестр криптобанков Национального банка Республики Беларусь.

После этого Whitebird получит возможность выпускать собственные криптокарты, открывать счета в крипте и запускать криптоэквайринговые сервисы.

Как только будет пройден этот первый этап, будущий криптобанк от Whitebird сможет расширить свои услуги и начать выдавать белорусам кредиты в крипте, разрешить делать криптовклады, а также оказывать более специфические банковские услуги владельцам крипты:

реализовывать инвестиционные проекты по токенизации,

оказывать услуги доверительного управления криптовалютой.

Как пояснил директор Whitebird Максим Шабанов, целью компании является выстраивание тесной интеграции с финтех-компаниями, банками и организациями торговли, а также развитие услуг на стыке крипты с традиционными, фиатными средствами для частных клиентов и бизнеса. По его мнению, такая перекрёстная банковская деятельность позволит совместить надёжность привычных большинству классических банковских операций с технологичностью и скоростью криптоопераций.

Напомним, появление криптобанков в Беларуси стало возможно после того, как глава государства подписал Указ №19 “О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)”. В числе прочего документ позволяет некоторым белорусам получать зарплату в криптовалютах.

Белорусам разрешили получать зарплату в криптовалюте. Что ещё в новом указе о криптобанках?