Белорусам разрешили получать зарплату в криптовалюте. Что ещё в новом указе о криптобанках?

Опубликовано: 16.01.2026 13:19 , Обновлено: 16.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)". В числе прочегог документ позволяет некоторым белорусам получать зарплату в криптовалютах. Подробности законодательных нововведений 16 января раскрыл первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров.

В Администрации Президента заявили, что целью нового указа является укрепление имиджа страны как “флагмана в сфере финансовых IT-технологий”. Для этого в Беларуси планируется создать свои криптобанки. По словам Егорова, первый такой криптобанк может заработать уже через полгода - как только действующее законодательство будет полностью приведено в соответствие с новым указом.

“Параллельно мы будем работать со всеми потенциальными инвесторами, как внутренними, так и иностранными, чтобы практически сразу после подготовки всего законодательства мы могли увидеть у нас в стране первый криптобанк”, - пояснил Егоров, заявив, что интерес к этому уже проявляют различные страны.

Согласно тексту президентского указа, криптобанком будет признаваться акционерное общество, которое будет совмещать работу с цифровыми знаками (токенами) с классическими банковскими, платежными и иными связанными с ними финансовыми операциями. Для того, чтобы выйти на белорусский рынок, криптобанк должен будет получить статус резидента Парка высоких технологий и войти соответсвующий реестр криптобанков Национального банка.

По сути, деятельность криптобанков будет зарегулирована с двух сторон - он обязан будет выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий и работать по законам, прописанным Нацбанком для небанковских кредитно-финансовых организаций.

Что изменится для обычных белорусов?

Егоров назвал новый указ о криптобанках “одним из самых ожидаемых нормативных актов” для белорусского финтех-сообщества и “уникальным случаем” для мирового рынка криптовалют в целом. Документ, по его словам, открывает новые возможности не только для бизнеса, но и для рядовых белорусов.

В частности, как пояснил представитель Нацбанка, теперь самозанятые белорусы получат возможность получать заработную плату в криптовалюте через новые криптобанкы. При этом со стороны Национального банка, по словам Егорова, будут установлены чёткие требования по обеспечению сохранности средств граждан. Нацбанк будет контролировать, чтобы человек, чьи средства хранятся в криптобанке, смог при необходимости в любой момент ими воспользоваться.

По словам Егорова, появление криптобанков в Беларуси переведёт крипту в разряд “полноценной валюты”, которой можно будет пользоваться наравне с обычными, фиатными деньгами. В частности, белорусы смогут выпускать карты, привязанные исключительно к их криптосчету.

По мнению Нацбанка, новый указ придаст импульс прямым иностранным инвестициям в экономику страны и придаст дополнительный импульс развитию IT-сектора.

“Появятся новые направления работы, высококвалифицированные специалисты. Это в том числе заработная плата, это рост доходов населения. Поэтому в целом эффект от указа, он будет, как и с точки зрения развития рынка, так и с точки зрения влияния на всю экономику”, — заявил Егоров.

Напомним, в конце прошлого года министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов ответил на вопрос депутата Шпаковского, который попросил прокомментировать ситуацию с “прослойкой граждан” Беларуси, владеющей криптовалютой. По мнению депутата, эта “прослойка” достаточно заметная, и доходность у нее “довольно высокая”. Для них Селиверстов пообещал в этом году “целый набор регуляторных мер”.

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