Нацбанк назвал дату, когда белорусские банки начнут принимать «грязные» доллары

Опубликовано: 01.10.2025 12:25 , Обновлено: 01.10.2025

С 1 октября белорусские банки начнут принимать иностранную валюту с загрязнениями, которые светятся в ультрафиолете. Об изменении единых требований к приёму иностранной валюты в обменниках сегодня заявил заместитель председателя Правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.

По итогам большого совещания в Нацбанке с представителями банковского сообщества страны Картун объявил о выработке новых единых подходов к определению платежеспособности банкнот. Они и ранее были прописаны в отдельном соглашении ассоциаций банков, однако на практике регулярно возникали ситуации, когда купюру, полученную в отделении одного банка потом не удавалось сдать в обменнике другого банка.

“Практика показала, что жалобы граждан не прекращаются в части того, что в одном обменном пункте купили валюту, в другом вдруг не принимают. Поэтому мы приняли такое решение совместное и банки заключили соглашение (вернее, внесли поправки в действующее соглашение) о том, что определенные требования, касающиеся применения технических средств, будут смягчаться”, - заявил Картун.

Представитель Нацбанка уточнил, что речь идёт о тех загрязнениях, которые видны только в ультрафиолетовых лучах. Именно они, по словам Картуна, стали “камнем преткновения” в спорах сотрудников обменных пунктов и рядовыми белорусами.

Теперь же банки, по словам Картуна, приняли “серьёзное решение” касательно регулирования всех процессов, связанных с приёмом или отказом в приёме той или иной иностранной банкноты.

“Мы, я думаю, сведём таким образом к нулю эти обращения”, - заявил замглавы Нацбанка.

Он уточнил, что новые единые требования заработают уже с 1 октября. При этом он подчеркнул, что признаки ветхости банкнот остаются неизменными.

“Если вдруг какие-то надрывы есть, скотч залепили, склеили, порвали, например, то, конечно, здесь банк не примет эту валюту или не обменяет её”, - заявил Картун, предложив белорусам сдавать такие купюры на инкассо.

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А вот купюры со “свечением” в ультрафиолете - с точками, пятнышками и так далее - теперь будут признаваться платежеспособной банкнотой. “Соответственно, банк должен будет её забирать”, - заявил Картун.

Он также в очередной раз напомнил, что белорусские банки не проводят различий между долларами старого и нового образца и свободно принимают оба варианта купюр, безо всяких дополнительных комиссий, если банкнота целая иплатежеспособная.

“У нас нет ограничений - белые или синие доллары. Мы принимаем все и у нас нет разницы в том, какая она старая у образца или новая купюра. Например, если доллары США имеются в виду, мы принимаем все”, - заявил Картун.

Ранее Telegraf.news рассказал, что несколько недель назад председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко анонсировал изменение правил приёма иностранных купюр в белорусских обменниках. Он рассказал, что финансовый регулятор заказал специальное научное исследование в Академии наук Беларуси, чтобы выяснить, как на сохранность денежных знаков влияют микроэлементы, которые светятся в ультрафиолетовом свете - сейчас такие купюры принимают только на инкассо.

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