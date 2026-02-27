Нацбанк Беларуси заявил об «абсолютной независимости» от доллара. Но только в одной сфере

Опубликовано: 27.02.2026 14:53 , Обновлено: 27.02.2026

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко 27 февраля заявил об "абсолютной независимости" страны от американской валюты. Правда, добиться её удалось пока только в одном блоке финансовой системы - в расчётах с Россией в рамках Союзного государства.

По словам Головченко , за последние 5 лет ситуация в торговле с соседней страной “кардинально изменилась” и теперь ни американская, ни какая иная иностранная валюта “не играет никакой роли” в обеспечении товарооборота между Беларусью и Россией.

Согласно оценке Нацбанка, после сближения валютной политики Беларуси и России доля национальных валют в товарообороте двух стран превысила 96%. На долю американского доллара сейчас приходится менее 1%, что Головченко приравнял к арифметической погрешности.

Глава Нацбанка назвал эти цифры “большим достижением”, хоть и признал, что ускорить процесс валютного сближения в рамках Союзного государства пришлось из-за непростой внешнеполитической ситуации, которую “подбросили извне”.

“Мы бы, наверное, к этому шли гораздо дольше, если бы не сложилась эта ситуация, - заявил Головченко и добавил - Мы теперь абсолютно независимы от третьих стран, от их валюты в наших двусторонних расчетах”.

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Напомним, в прошлом году глава Национального банка дал своё объяснение, почему некоторые белорусы продолжают переводить в уме цены в доллары. По его словам, люди делают это “скорее по привычке”, а саму эту привычку объяснил “географической близостью к Европе”.

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