Отказывается ли мир от доллара? Появились данные о том, в чём хранят ЗВР страны мира

Опубликовано: 22.12.2025 15:12 , Обновлено: 22.12.2025

Тезис о том, что финансовый мир стремительно отказывается от доллара, пока не подтвердился. Большинство стран в мире, а также финансисты и инвесторы по-прежнему верят в доллар. Впрочем, данные также показывают неуклонный рост резервов центральных банков в других валютах. Так что же ждёт доллар?

Со времен пика в 2001 году доля доллара в резервах центральных банков большинства стран упала с 71,5% до 56,3% сегодня. В свою очередь, растёт доля фунта стерлингов, австралийского и канадского долларов, и, конечно же, юаня.

Впрочем, ЗВР — не единственный показатель весомости валюты.

Польский экономический институт (PIE) привёл данные о международном валютном обороте. «Индекс интернационализации валют показывает, что на доллар США (USD) в настоящее время приходится примерно 56,5% мирового рынка. Евро (EUR) остаётся второй по значимости валютой (18,9%). Между тем, китайский юань немного ослаб (2,5%)», — рассказали эксперты PIE в своём анализе, уточнив, что о дедолларизации в первую очередь говорится в ответах Международного валютного фонда в разрезе именно валютных резервов центральных банков.

Таким образом, чуть менее 60% мировой торговли ведётся именно с оплатой в долларах, что в пять раз превышает долю США в мировом экспорте. Что, в свою очередь, указывает на то, что сила доллара пока ещё велика.

Китай же значительно отстаёт. Согласно анализу PIE, в глобальном масштабе менее 2% экспорта оплачивается в юанях — в основном это торговля со странами Азии и Россией.

А вот будущее доллара в первую очередь зависит от самих США, считают аналитики PIE. Они предположили, что стабильность доллара как основной мировой валюты может поддержать растущий рынок криптоактивов.

«Это связано как с тем, что практически весь рынок стейблкоинов напрямую привязан к доллару США, так и с токенизацией инвестиционных фондов, что снизит транзакционные издержки и повысит доступность американских активов для инвесторов из остального мира», — говорится в анализе PIE.