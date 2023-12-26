Нацбанк Беларуси пообещал инфляцию в 6% в 2024 году

Опубликовано: 26.12.2023 09:42 , Обновлено: 26.12.2023

Начальник управления монетарной политики Национального банка Беларуси Алексей Белько заявил, что в 2024 году инфляция не должна превысить 6%.

“Это не только наши планы, это планы всех госорганов. Прогнозируется, что на следующий год инфляция не превысит 6 %”, — сказал он в эфире гостелеканала СТВ 25 декабря.

Он также озвучил уровень инфляции в этом году.

“Текущая оценка с учетом двух недель декабря, то есть сейчас в годовом выражении инфляция 5,4 %. Вернее, с начала года 5,4 %, выросла. То есть по итогам года ожидается чуть больше. Может быть, 5,5 %, может, чуть больше, но та цель, которая ставилась на этот год – до 7-8 % – она выполняется”.

К слову, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков также сообщил, что, по оценкам правительства, инфляция в Беларуси по итогам 2023 года составит около 5,5%.

Снопков рассказал, насколько вырастут цены в Беларуси до конца года

Что пообещал по поводу роста цен глава МАРТ?

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 24 декабря в эфире гостелеканала ОНТ дал обещание белорусам по поводу роста цен в 2024 года. Ему задали вопрос, вырастут ли сильно в следующем году?

В ответ он заявил, что весь 2023 год каждый месяц он видел где-то прогнозы, что «товары исчезнут, инфляция поднимется». «Теперь перенесли эту тему на Новый год. Поверьте, это уже просто смешно. Критике не поддаются такие ложные измышления, которые вбрасывают нам постоянно», — сказал чиновник.

«Мы контролировали рост цены ежемесячно. Такая же система уже сделана для прогноза инфляции на 2024 год, который указан президентом как 6%», — пообещал глава МАРТ.

«Это уже просто смешно» — Глава МАРТ Богданов дал обещание белорусам на 2024 год насчёт цен