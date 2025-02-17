В МАРТ озвучили сумму жировки на «стандартную квартиру» белорусов

Опубликовано: 17.02.2025 07:48 , Обновлено: 17.02.2025

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец рассказал, когда белорусам придут первые после повышение тарифов на услуги ЖКХ "потяжелевшие" жировки и какой будет средняя сумма для "стандартной квартиры".

В вечернем эфире гостелеканала “Беларусь 1” 16 февраля Вежновец пояснил, что озвученное ранее повышение тарифов в половину базовой величины (то есть на 21 рубль) рассчитывалось на стандартную двухкомнатную квартиру при нормативном потреблении услуг (точную площадь и количество проживающих, которое учитывалось в расчётах, чиновник не указал).

Для такой стандартной квартиры ежемесячный платёж после повышения, по словам замминистра, составит порядка 180 рублей . Первая жировку с расчётами по новым тарифам придёт белорусам уже в конце февраля.

“У каждого гражданина, у каждого домохозяйства увеличение платежа будет индивидуальным. Все зависит от площади, количества проживающих, объема потребленных услуг, потому что большинство услуг у нас считается по приборам учета. Соответственно сколько человек потребил - воды, электричества и так далее, - столько и заплатит за квартиру”, - пояснил Вежновец.

Почему тарифы повысили неравномерно?

Замглавы МАРТ также пояснил, почему тарифы на разные услуги ЖКХ повысили неравномерно. По его словам, это связано с тем, что на окончательную стоимость каждой конкретной услуги влияют разные факторы. В качестве примера он привёл несколько подорожавших услуг и объяснил, с чем связан рост тарифов на них:

Уборка в подъездах, по его словам, подорожала из-за роста зарплаты обслуживающего персонала.

Стоимость сжиженного газа для населения, по словам Вежновца, выросла из-за подорожавшей доставки (высоких затрат на заработную плату водителей и на амортизацию автомобилей).

При этом замминистра подчеркнул, что для того, чтобы сдержать рост тарифов на уровне инфляции часть затрат компенсируются не самими гражданами, а за счёт “перекрестного субсидирования”.

По предварительным расчётам ведомства, в 2024 году уровень возмещения затрат на ЖКУ самими белорусами составляет в среднем 81,5%, остальную часть субсидирует государство. Самая существенная доля участия государства, по словам Вежновца, в оплате тепловой энергии.

“Все остальные услуги у нас уже давно вышли на уровень 100% возмещения. Повышение тарифов на ЖКУ происходит для поддержания этого уровня, потому что затраты все равно растут, заработная плата растет, происходит обновление, соответственно увеличивается амортизация”, - пояснил чиновник, назвав повышение тарифов “объективным процессом”, характерным для любой сфере деятельности, любой услуги и любого товара.

Ранее Telegraf.news рассказал, кому из белорусов положена безналичная жилищная субсидия, за счёт которой можно оплатить часть услуг жилищно-коммунального хозяйства. В Минтруда назвали условия предоставления такой финансовой поддержки и перечислили документы, которые необходимо собрать тем, кто претендует на субсидию.

В Минтруда рассказали, кому из белорусов могут оплатить часть ЖКУ. Какие документы придётся собрать?