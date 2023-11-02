Нацбанк обновил список системно важных банков Беларуси на 2024 год
Национальный банк Беларуси в четверг, 2 ноября, представил обновлённый перечень системно значимых банков на 2024 год. Банки традиционно разделены на две категории и по сравнению с нынешним годом в списках есть некоторые изменения. Посмотрели, какие банки, по мнению финансового регулятора, наиболее безопасны с точки зрения ведения бизнеса и сохранности вкладов.
Как пояснили в Нацбанке, перечень системно значимых банков ежегодно составляется “с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы”. Новый перечень будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Состав перечня в целом остался неизменным - в списке на будущий год фигурируют те же белорусские банки, что и в этом году. Однако, два банка - “Альфа-Банк” и “Банк БелВЭБ” поменялись местами. Обновлённый перечень выглядит следующим образом:
Группа системной значимости I :
- ОАО “АСБ Беларусбанк”,
- ОАО “Белагропромбанк”,
- ОАО “Приорбанк” ,
- ЗАО “Альфа-Банк”,
- ОАО “Сбер Банк”.
Группа системной значимости II :
- ОАО “Банк БелВЭБ”,
- ОАО “Белгазпромбанк”,
- ОАО “Белинвестбанк”,
- ЗАО “МТБанк”,
- ЗАО “Банк ВТБ” (Беларусь),
- ОАО “БНБ-Банк”.
В Нацбанке пояснили, что банки причисляют к числу системно значимых на основании “агрегированной оценки их системной значимости” по следующим показателям:
- масштаб деятельности банка,
- взаимосвязанность с банками-резидентами,
- значимость для экономики,
- взаимосвязанность с нерезидентами.
В течение следующего года включенным в перечень банкам нужно будет выполнять нормативы “достаточности нормативного капитала”, а совет директоров (наблюдательный совет) банка должен сформировать комитет по вознаграждениям, который должен возглавит независимый директор.
Напомним, правление Нацбанка Беларуси в конце октября утвердило основные направления денежно-кредитной политики страны на 2024 год. Белорусам пообещали “содействовать устойчивому экономическому развитию страны” — сдержать инфляцию на уровне 6%, придерживаться “плавающего курса” валют и “сохранить покупательную способность доходов и сбережений граждан”.
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