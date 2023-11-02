Нацбанк обновил список системно важных банков Беларуси на 2024 год

Опубликовано: 02.11.2023 21:14 , Обновлено: 02.11.2023

Национальный банк Беларуси в четверг, 2 ноября, представил обновлённый перечень системно значимых банков на 2024 год. Банки традиционно разделены на две категории и по сравнению с нынешним годом в списках есть некоторые изменения. Посмотрели, какие банки, по мнению финансового регулятора, наиболее безопасны с точки зрения ведения бизнеса и сохранности вкладов.

Как пояснили в Нацбанке, перечень системно значимых банков ежегодно составляется “с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы”. Новый перечень будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Состав перечня в целом остался неизменным - в списке на будущий год фигурируют те же белорусские банки, что и в этом году. Однако, два банка - “Альфа-Банк” и “Банк БелВЭБ” поменялись местами. Обновлённый перечень выглядит следующим образом:

Группа системной значимости I :

ОАО “АСБ Беларусбанк”,

ОАО “Белагропромбанк”,

ОАО “Приорбанк” ,

ЗАО “Альфа-Банк”,

ОАО “Сбер Банк”.

Группа системной значимости II :

ОАО “Банк БелВЭБ”,

ОАО “Белгазпромбанк”,

ОАО “Белинвестбанк”,

ЗАО “МТБанк”,

ЗАО “Банк ВТБ” (Беларусь),

ОАО “БНБ-Банк”.

В Нацбанке пояснили, что банки причисляют к числу системно значимых на основании “агрегированной оценки их системной значимости” по следующим показателям:

масштаб деятельности банка,

взаимосвязанность с банками-резидентами,

значимость для экономики,

взаимосвязанность с нерезидентами.

В течение следующего года включенным в перечень банкам нужно будет выполнять нормативы “достаточности нормативного капитала”, а совет директоров (наблюдательный совет) банка должен сформировать комитет по вознаграждениям, который должен возглавит независимый директор.

Напомним, правление Нацбанка Беларуси в конце октября утвердило основные направления денежно-кредитной политики страны на 2024 год. Белорусам пообещали “содействовать устойчивому экономическому развитию страны” — сдержать инфляцию на уровне 6%, придерживаться “плавающего курса” валют и “сохранить покупательную способность доходов и сбережений граждан”.

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