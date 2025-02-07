Минстройархитектуры подняло нормативную стоимость «квадрата» в индивидуальных жилых домах на 13%

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Опубликовано: 07.02.2025 14:59 , Обновлено: 07.02.2025

Министерство архитектуры и строительства утвердило новые нормативы предельной стоимости квадратного метра при строительстве индивидуальных жилых домов в Беларуси. Как и прежде, максимально допустимая стоимость варьируется, в зависимости от типа дома и основного материала, из которого возводятся стены, но сами цены по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 13%.

Постановление Минстройархитектуры о пересчёте стоимость “квадрата” при индивидуальном строительстве в Беларуси, 7 февраля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Данные нормативы на цену “квадрата” применимы только в тех случаях, когда у заказчика жилья нет сметной документации на строительство или официальных данных об оценочной стоимости вводимого в эксплуатацию объекта. Предельные нормативы семь лет назад ведомство ввело для того, чтобы не допустить “экономически необоснованного роста” стоимости квадратного метра жилья, а удержать его на уровне, сопоставимым с общим ростом цен в строительстве, а также заработной платой и доходов белорусов.

После корректировки нормативов 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в индивидуальных жилых домах не должен превышать:

в крупнопанельных домах - 2786,42 рубля (прежний норматив - 2435,46 рубля, то есть +350,96 рубля),

в деревянных каркасных домах - 2790,8 рубля (было - 2439,29 рубля, то есть +351,51 рубля),

в домах из ячеистого бетона — 2169,33 рубля (было 1896,09, то есть +273,24 рубля).

Норматив на цену “квадрата” для домов из других стеновых материалов установлен на уровне 2786,42 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в конце января значительно упростил для юридических лиц процедуру строительства и приёмки в эксплуатацию объектов четвёртого и пятого классов сложности.

Лукашенко упростил для юрлиц строительство и приёмку объектов «четвёртого и пятого классов сложности». Это какие?