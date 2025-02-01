Минстройархитектуры Беларуси повысило коэффициент, влияющий на стоимость недвижимости

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Опубликовано: 01.02.2025 15:51 , Обновлено: 01.02.2025

Министерство архитектуры и строительства Беларуси своим постановлением № 8 от 22 января 2025 года повысило коэффициент изменения стоимости зданий и сооружений. Документ опубликовали 1 февраля на Национальном правовом интернет-портале.

Так, согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22542829” target=“_blank” rel=“noopener”] постановлению [/link], этот коэффициент на 1 января 2025-го установили в размере 1,1347 . В 2024 году он был 1,1013, то есть увеличение - почти на 3%. К слову, в 2023-м показатель установили в размере 1,1501, то есть больше, чем и в 2024-м, и в 2025-м.

Этот коэффициент используют при расчете стоимости зданий и сооружений (их частей), в том числе жилых домов, садовых домиков, дач, квартир, комнат, нежилых помещений, хозпостроек, гаражей, машино-мест и не только.

Также коэффициент изменения стоимости зданий и сооружений применяют в целях отнесения граждан к категории малообеспеченных для получения господдержки при строительстве или приобретении жилья. Еще показатель применяют налоговые органы при определении стоимости капстроений для расчета суммы налога на недвижимость физлицам.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января подписал указ № 46, который упростил для юридических лиц процедуру строительства и приемки в эксплуатацию объектов четвертого и пятого классов сложности. К ним относят небольшие магазины, склады, частные дома, дачи, хозпостройки и не только.

Лукашенко упростил для юрлиц строительство и приёмку объектов «четвёртого и пятого классов сложности». Это какие?