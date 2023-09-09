На российских АЗС ограничили продажу бензина. Белорусам приготовиться к повышению цен на топливо?

Опубликовано: 09.09.2023 09:48 , Обновлено: 09.09.2023

Крупнейший оператор топливных карт в России решил ввести ограничение на отпуск нефтепродуктов на сети «Роснефть» и «Газпром нефть». Теперь там разрешили покупать не более 150 литров в сутки. Все дело из-за дефицита.

«У нас есть регионы, у ряда производителей которых заканчивается топливо, его остается на неделю. И они приостанавливают полевые работы. На юге у нас ситуация достаточно сложная”, - призналась первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут. Однако проблемы в РФ с топливом возникли не только у аграриев.

Тем временем, российские СМИ пишут, что АЗС в России стали приносить убытки. В «Петромаркете» подсчитали, что прибыль заправок с бензина Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю — минус 2 руб./л.

«Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа», — сообщил представитель «Петромаркета».

Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов подтвердил, что маржинальность АЗС по Аи-95 отрицательная — минус 2,19 руб./л. При этом продажи Аи-92 и дизеля, по его словам, все еще выгодны, хотя маржа очень низкая (по бензину составляет всего 63 коп./л). Тем временем оптовые цены нефтепродуктов в России выросли.

На этом фоне пошли разговоры о необходимости ещё большего повышения цен на топливо в РФ. На бензин АИ-95 на бирже они достигли исторического максимума в 70 123 рубля за тонну.

А вот в Госдуме наоборот, предложили пойти по примеру Беларуси и ввести предельные цены. «Стоимость топлива влияет на формирование цен практически всех товаров и услуг. В результате повышения цен значительно увеличиваются расходы личных и семейных бюджетов», - заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Новость Телеграф

Тем временем, белорусские власти ранее привязали стоимость топлива на белорусских заправках к российским. И повышение цен в соседней стране может вызвать рост на белорусских АЗС.

Как белорусские цены на бензин зависят от российских?

Напомним, что 16 мая, впервые за предыдущие 11 недель, в Беларуси не произошло понижение цен на бензин и дизель. В “Белнефтехиме” не дали никаких пояснений. Однако до этого белорусский дипломат, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой раскрыл секрет.

По его словам, белорусской стороне важно было «держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%». Т.е. цены на топливо в Беларуси не должны быть дороже российского больше, чем на эти проценты. В конце весны российский дизель был дешевле белорусского примерно на заветные 15%. А вот 95-й бензин - на 20%, 92-й - на 24% дешевле.

Рост цен на топливо в России осенью (почти на 8%) вполне может привести к решению властей Беларуси начать повышать стоимость на белорусских АЗС. Но как всегда, это не точно. Белорусов, как правило, предупреждают за несколько часов до изменений на заправках. И скорее всего, это произойдет после окончания уборочной и посевной озимых.

Белнефтехим перестал понижать цены топлива в Беларуси. Почему?