На первых торгах 2025 года в Беларуси подорожали все иностранные валюты. Какие курсы установили на выходные?
В пятницу, 3 января, на первых торгах 2025 года на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) белорусский рубль подешевел относительно всех основных иностранных валют. Посмотрели, с какими курсами белорусы ушли на выходные.
Согласно данным, опубликованным по итогам торгов, на официальном сайте БВФБ, 3 января курс доллара достиг своего максимума за 4 недели, евро - максимум за 2 недели, а российский рубль - до недельного максимума.
На выходные были установлены следующие значения основных иностранных валют:
- доллар — 3,4955 рубля (+0,0220 рубля или +0,63%),
- евро — 3,6104 рубля (+0,0351 рубля или +0,98%),
- российский рубль — 3,3562 рубля (+0,0074 рубля или +0,22),
- китайский юань — 4,8834 рубля (+0,0334 рубля или +0,69%).
Ранее Telegraf.news рассказал, как, по мнению кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, будет развиваться экономическая ситуация в Беларуси в следующем году, можно ли рассчитывать белорусам на рост доходов и какой курс доллара в 2025-м «закладывает» бизнес в цены.
«Дежавю с 90-ми» — Экономист рассказал, какой курс доллара в 2025 году «закладывает» белорусский бизнес в цены
Свой прогноз по курсу доллара ранее также озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси