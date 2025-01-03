На первых торгах 2025 года в Беларуси подорожали все иностранные валюты. Какие курсы установили на выходные?

Опубликовано: 03.01.2025 13:28 , Обновлено: 03.01.2025

В пятницу, 3 января, на первых торгах 2025 года на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) белорусский рубль подешевел относительно всех основных иностранных валют. Посмотрели, с какими курсами белорусы ушли на выходные.

Согласно данным, опубликованным по итогам торгов, на официальном сайте БВФБ, 3 января курс доллара достиг своего максимума за 4 недели, евро - максимум за 2 недели, а российский рубль - до недельного максимума.

На выходные были установлены следующие значения основных иностранных валют:

доллар — 3,4955 рубля (+0,0220 рубля или +0,63%),

евро — 3,6104 рубля (+0,0351 рубля или +0,98%),

российский рубль — 3,3562 рубля (+0,0074 рубля или +0,22),

китайский юань — 4,8834 рубля (+0,0334 рубля или +0,69%).

Ранее Telegraf.news рассказал, как, по мнению кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, будет развиваться экономическая ситуация в Беларуси в следующем году, можно ли рассчитывать белорусам на рост доходов и какой курс доллара в 2025-м «закладывает» бизнес в цены.

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Свой прогноз по курсу доллара ранее также озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

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