На какую сумму запланировали собрать штрафов с белорусов в 2024 году? В бюджете есть цифра

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Опубликовано: 03.02.2024 08:00 , Обновлено: 03.02.2024

В Беларуси в 2024 году власти планируют собрать с белорусов на 10,5% больше средств в счёт штрафов и различных удержаний из зарплаты некоторых категорий граждан, чем в прошлом году. Новые цифры прописаны в республиканском бюджете на 2024 год.

Согласно Закону “О республиканском бюджете на 2024 год”, одобренному парламентом в декабре прошлого года, доходы от штрафов и удержаний составят почти 212 млн рублей.

Из запланированной суммы в 212 млн рублей на долю штрафов составители госбюджета выделили 208,93 млн рублей, на долю удержаний из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от уголовной ответственности - 3,05 млн рублей.

В 2023 году эта запланированная сумма штрафов составляла 189,08 млн рублей, а годом ранее - и вовсе 132,47 млн рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом общий доход по этой статье бюджета, по планам правительства, должен вырасти на 10,5%, а по сравнению с цифрами двухлетней давности - на 57%.

Напомним, доходы в госбюджет в 2024 году, по прогнозам чиновников, составят чуть более 39,9 млрд. рублей, тогда как расходы превысят 44,6 млрд. рублей, то есть дефицит бюджета составит порядка 4,7 млрд рублей. В целевой структуре доходов госбюджета от налогов основное место, как и в предыдущие годы, занимают налог на добавленную стоимость, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности, акцизы, налоги на доходы и прибыль. На их долю приходится 29,4 млрд. рублей доходов.

Чиновники заложили в бюджете Беларуси дефицит в 4,7 млрд рублей

Ранее Телеграф сообщил, что согласно решению Совета министров, с 1 января 2024 года в Беларуси выросла базовая величина - до 40 рублей, то есть на 3 рубля или на 8,11%. Соразмерно увеличились и суммы штрафов, которые в Беларуси привязаны именно к базрвой величине.

Совмин повысил суммы штрафов для белорусов на 8,11%. Какой будет «базовая» и что с ней вырастет ещё?