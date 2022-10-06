"Можно зарегулировать все" - Головченко ответил на предложение Белстата ещё больше регулировать цены

Опубликовано: 06.10.2022 13:01 , Обновлено: 06.10.2022

Председатель Белстата Инна Медведева предложила Александру Лукашенко 6 октября запретить в Беларуси регистрацию новых товаров "при незначительном изменении их потребительских качеств" и установить регулирование цен на всех уровнях, а не только в рознице. Кажется, Роману Головченко идея пришлась не по душе.

Глава Белстата напомнила про необходимость бороться с “лазейкой”, которую, по ее словам, нашли производители товаров в Беларуси, чтобы обходить постановления Совмина и МАРТ, которые регулируют цены.

По ее словам, некоторые производители меняют названия товаров без изменения потребительских качеств или рецептур. И таким образом вводят на них новые цены, значительно выше, чем прежние.

“Полагаем целесообразным установить государственное регулирование цен для субъектов хозяйствования, начиная от производителей и заканчивая торговыми сетями, запретить регистрацию новых товаров при незначительном изменении их потребительских качеств, выработать четкую систему формирования себестоимости сезонных товаров, особенно по тепличным комбинатам, с целью недопущения роста цен в годовом выражении и сглаживания сезонных колебаний, выработать механизм пересчета стоимости импортной продукции для всех импортеров”, - заявила глава Белстата.

Александр Лукашенко подтвердил, что тоже знает о практике введения новых названий для прежних товаров.

“Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар! А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. До чего дошли! И что, этого не видят министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля?” - спросил он

В то же время, премьер Головченко заявил, что “в Беларуси ценовое регулирование самое жесткое в СНГ и одно из самых жестких в мире”, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/belstat-predlozhil-lukashenko-vvesti-regulirovanie-tseny-po-vsej-tsepochke-pravitelstvo-rezko-protiv-527663-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

По его словам, нельзя перегибать с регулированием цен.

“В 2020-2021 годах ценовое регулирование в стране было гораздо мягче, чем сейчас. При этом инфляция и цены держались в пределах прогнозных параметров. Дело не только в этом. Можно зарегулировать все до предела и получить обратный эффект”, - заявил он.

В ответ Александр Лукашенко напомнил Роману Головченко, что он “премьер-министр Беларуси, а не Эстонии”

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 6 октября собрал на совещание по экономическим вопросам чиновников из правительства. Во время заседания он приказал им как-то снизить инфляцию до уровня 7-8%, но к 2023 году.

«Весь мир ошалел» — Лукашенко приказал снизить инфляцию в Беларуси с 19% до 7%