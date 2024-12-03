Один из энергоблоков БелАЭС вывели на ремонт

Опубликовано: 03.12.2024 12:02 , Обновлено: 03.12.2024

На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) сообщили, что 3 декабря вывели первый энергоблок на третий планово-предупредительный ремонт.

В Telegram-канале станции рассказали, что на каждом энергоблоке АЭС ежегодно проводят планово-предупредительные ремонты, чтобы, во-первых, перегрузить ядерное топливо в реакторной установке, во-вторых, поддерживать “безопасность и надежность оборудования и технологических систем на самом высоком уровне”.

Во время этого ремонта первого энергоблока специалисты должны выполнить плановое техническое обслуживание, диагностику, дефектацию (поиск дефектов) и ремонт оборудования и технологических систем. На БелАЭС пообещали проводить все мероприятия по утвержденным графикам.

Также запланировали заменить отработавшее ядерное топливо на свежее. Еще на станции рассказали, что ремонтом займется ее персонал, в то же время решили привлечь белорусские и российские подрядные организации.

Когда планируют завершить ремонт, не сказали.

Ранее Telegraf.news писал, что второй энергоблок БелАЭС 14 октября включили в сеть после первого планово-предупредительного ремонта. Его проводили сотрудники самой станции при участии специалистов белорусского предприятия “Белэнергоремналадка” и российских “Русатом Сервис” и “Атомстройэкспорт”.

Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта