"Мужики, мы богаты" - В минском магазине заметили дырявые носки за 19 рублей

🎥 Видео

Опубликовано: 30.10.2024 12:49 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали буквально дырявые носки в одном из магазинов минского торгового центра. А цена - 19 рублей. Кто-то из комментаторов возмутился таким трендом, а кто-то обрадовался.

“Мне никто не поверил, поэтому записываю на видео. В Минске продаются дырявые носки. Причем не так уж и дешево: 19 рублей за пару. Они тут разных цветов: серые, голубые, коричневые”, - рассказала автор ролика.

По ее словам, дырки на коричневых носках “супернатуральные”. “Если вдруг вам нужны такие носки, их можно купить в Befree в ТЦ Palazzo”, - добавила девушка.

“Хочу не купить, хочу продать”, - предложил комментатор под видео.

“Кто в курсе, подскажите, а колготы со стрелками тоже в моде? Я ничего не пропустила?” - поинтересовалась другая.

“Мужики, мы богаты”, - обрадовался третий.

Кстати, были и конкретные предложения о продаже: “Продам по 10 [рублей], есть и разнопарка”.

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“Работаю сварщиком, у меня таких очень много, отдам бесплатно”, - пообещал еще один пользователь TikTok.

Другая комментаторша решила взять цветовой палитрой: “Мой муж такие умеет делать, продам за полцены, кому надо? Цвет черный, темно-серый, темно-синий, другие не носит”.

“Боже, зачем нам прививают безвкусицу и бескультурье?! Это лучшее, на что способны наши модельеры-технологи?! Зачем?” - задалась вопросами третья.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали два ролика, в которых показали, что и по каким ценам предложили купить в минских магазинах конфиската. Так, в первом диапазон показанных цен — от 0,8 рубля за чехлы на телефоны до 859 за брендовые кроссовки. Во втором — только “роскошь”: нашелся и кошелек Dolce & Gabbana за 997 рублей, и куртка Prada за 6515.

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