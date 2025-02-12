Белорус задолжал 1 копейку мобильному оператору. Сколько набежало пени за 14 лет?

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Опубликовано: 12.02.2025 10:26 , Обновлено: 12.02.2025

Житель Гомеля оказался в должниках у одного из мобильных операторов. По словам белоруса, о проблеме с задолженностью он узнал случайно, когда решил в интернет-магазине мобильного оператора взять в рассрочку планшет. Однако оформив заказ, оплату он произвести не смог.

«При нажатии на кнопку «оформить заказ», появилось окно, что заказ невозможен, оплатите задолженность с учетом штрафных санкций», - рассказал белорус в эфире Телерадиокомпании Гомель.

По его словам, он позвонил мобильному оператору чтобы узнать, за что его записали в должники. Там мужчине сообщили, что он должен заплатить 1 копейку с 2011 года. «Но с учетом штрафных санкций - это уже неустойка 15 рублей с этой копейки», - рассказал житель Гомеля.

Он подсчитал, что копеечный долг за 14 лет вырос в 1500 раз и задался вопросом, что было бы, если бы он был должен «не копейку, а доллар». При этом он спросил у сотового оператора, могла ли задолженность расти дальше, на что ему ответили, что «не знают» и что «он сам виноват и сам должен отслеживать свои задолженности».

«А где я могу их отследить если она вообще нигде не отображается эта задолженность?» - задался вопросом мужчина, возмутившись тем, что “мобильный оператор все годы молчал об этом”.

По его словам, долг с пеней он оплатил, а в управление компании написал жалобу. Мужчина сообщил, что мобильный оператор ответил письменно, указав что «документы подтверждающие соблюдение условий договора отсутствуют, так как истек срок хранения».

При этом гомельчанин рассказал, что компания по итогу аннулировала списание набежавшей пени в 15 рублей и вернула их на его баланс. При этом мужчина добавил, что «это нечестно и нельзя так поступать».

Ранее Telegraf.news рассказал о том, что житель Могилева опубликовал на площадке Kufar объявление, в котором предложил купить авто Daewoo Matiz 1998 года выпуска за 500 рублей (или $147,8 по курсу Нацбанка на 11 февраля) тому, кто «сможет завести» машину.

«Тому, кто сможет завести» — Могилевчанин предложил купить машину за 500 рублей