Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-Банка. Что запретила?

Опубликовано: 03.10.2024 15:21 , Обновлено: 03.10.2024

Власти Великобритании объявили о включении в свой санкционный список ещё одной белорусской компании. На этот раз под экономические санкции попал белорусский Альфа-Банк. Такая информация 3 октября появилась на официальном сайте британского правительства.

В официальном уведомлении в качестве обоснования данного шага британские власти указали на то, что ЗАО “Альфа Банк Беларусь” “получает выгоду от поддержки белорусского государства, продолжая осуществлять соответствующую экономическую деятельность”.

Согласно информации, размещённой на сайте британского правительства, с этого момента любые активы или экономические ресурсы банка, а также любых принадлежащим ему и подконтрольных ему компаний в Великобритании будут заморожены. Информацию о таких активах, находящихся в британской юрисдикции, все заинтересованные лица обязаны передавать местным властям.

Кроме того местным компаниям теперь запрещено вести бизнес в Альфа-Банком под страхом уголовного преследования, если только на сотрудничество с компанией не будет дано исключительное право правительством Великобритании (лицензии могут официально выдаваться в порядке исключения даже для компаний, включённых в ограничительный список).

Как это отразится на клиентах белорусского Альфа-Банка, пока не понятно - компания официальных комментариев ещё не давала.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в последний раз Великобритания расширяла свои экономические санкции в августе этого года, когда вместе с властями США в “чёрные списки” внесли 23 человека и 17 организаций. Как указали в правительстве Великобритании, рестрикции организовали “в рамках скоординированных действий с международными партнерами”.

Больше 20 человек, 17 организаций и самолет. США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси