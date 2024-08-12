Можно ли белорускам заставить бывших мужей их содержать? Адвокаты назвали условие

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Опубликовано: 12.08.2024 11:12 , Обновлено: 12.08.2024

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) сообщили, что к ним обратись за консультацией по вопросу выплаты алиментов, но не только на ребенка, но и на содержание бывшей жены. Есть ли в белорусских законах такая возможность? Оказалось, что да, но при соблюдении важных условий.

“Мы в разводе. Бывший муж платит алименты на ребенка. Я осталась без работы. Можно ли обязать бывшего супруга материально поддерживать меня хотя бы какое-то время?”, - спросила жительница Пинска.

Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук пояснила, что бывшая жена может претендовать на получение денег от бывшего мужа на свое содержание. Но только, пока их общему ребенку не исполнится три года, и если женщина все это время не работает, а занимается им.

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Также женщина может претендовать на содержание от бывшего мужа в случае, если их общий ребенок имеет инвалидность, до его 18-летия.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко в понедельник, 8 июля, подписал поправки в законы по регулированию брачных и семейных отношений. В частности, с 1 января 2025 года белорусские власти разрешили оплачивать алименты собственными квадратными метрами.

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