Белорусам разрешили платить алименты жильём. Это как?

Опубликовано: 08.07.2024 21:15 , Обновлено: 08.07.2024

Александр Лукашенко в понедельник, 8 июля, подписал поправки в законы по регулированию брачных и семейных отношений. В частности, с 1 января 2025 года белорусские власти разрешили оплачивать алименты собственными квадратными метрами.

Согласно закону, со следующего года один из родителей, который платит алименты, может передать жилое помещение (доли в праве собственности на него) в собственность ребёнка, если на это согласны отец и мать.

Кроме того, с 1 января 2025 года белорусы обязаны информировать компетентные органы о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах. Другими словами, если вы или ваш ребёнок женились (вышли замуж) за пределами Беларуси, об этом нужно доложить в соответствующие инстанции. То же самое касается рождения, смерти, развода, усыновления и т.п.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент подписал документ “Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей”. Ожидается, что с 1 января 2025 года некоторые категории белорусов будут получать повышенные выплаты. Кроме того, власти пообещали усилить контроль над теми, кто использует деньги от государства не по назначению.

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