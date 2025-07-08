Молочку всё равно сканировать поштучно? В МНС объявили тестовый период во всех белорусских магазинах до ноября

Опубликовано: 08.07.2025 16:24 , Обновлено: 08.07.2025

Министерство по налогам и сборам Беларуси объявило о введении «тестового режима» для торговли по новым правилам, поскольку бизнес, по их оценке, оказался не готов к нововведениям, которые вступили в силу с 1 июля. Этот переходный период должен продлиться до 1 ноября.

Как пояснил представитель МНС Вячеслав Майковский, этот период ввели, чтобы «приспособиться к новым условиям». По его словам, требования магазинам нужно соблюдать, но от них можно отступать, если на то есть «объективные причины» (например, код маркировки отклеился или не считывается).

При этом в ведомстве, как утверждает госагентство БелТА, «особо подчеркнули», что на этом этапе, в период до 1 ноября, налоговые органы штрафовать за несоблюдение правил не будут .

Тем временем, главное упрощение, которое ввёл Совмин 2 июля, осталось в силе. Товары с так называемыми «унифицированными контрольными знаками» не надо сканировать дважды. При продаже соков, напитков, кофе или консервов кассирам (или самим белорусам) достаточно отсканировать обычный штрих-код товара.

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Требования сохранились в полном объёме для всех товаров, которые маркируются «средствами идентификации», тоже по сути QR-кодами, только уже «международными». В первую очередь это:

молочная продукция ;

; обувь ;

; шины ;

; отдельные виды одежды и белья .

При продаже этих товаров, как и планировалось, на кассе нелбходимо считывать именно QR-код маркировки, причём нужно это делать поштучно . Сканировать их как раньше не получится.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что «международных» QR-кодов в скором времени может стать на большем количестве товаров.

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