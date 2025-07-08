Продуктов с QR-кодами в Беларуси станет больше? ЕАЭС расширил список маркированных товаров

Опубликовано: 08.07.2025 15:23 , Обновлено: 08.07.2025

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение расширить перечень товаров, обязательных для международной маркировки - тех самых, которые помечают специальной наклейкой с международным QR-кодом. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, расширить перечень предложила российская сторона, а остальные участники организации её поддержали. Таким образом, теперь помечать международным QR-кодом товары из стран ЕАЭС (а в него помимо Беларуси входят Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан) будут следующие категории товаров:

икра осетровых и лососевых рыб,

велосипеды и велосипедные рамы,

отдельные виды смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей,

косметическую продукцию с антимикробным действием,

дезинфицирующие средства.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев объяснил это решение желанием развивать общую систему маркировки в странах ЕАЭС. По задумке создателей этой системы, единая маркировка товаров должна помочь покупателям удостовериться в подлинности продукции, а также “повысить конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота” контрафактных товаров.

В ЕЭК пояснили, что маркировать товары из новых групп будут по всё тем же, унифицированным правилам, но перемаркировка тех товаров, которые уже находятся в обращении в странах ЕАЭС, не потребуется. К ним будут применяться действующие правила взаимного признания кодов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале июля правительство и Национальный банк Беларуси объявили об “усовершенствовании” требований к работе кассового оборудования, отменив обязательное двойное сканирование товаров, которое могло замедлять процесс расчёта на кассе.

Совмин отменил двойное сканирование на кассах. Что известно?