Могут ли в жировку включить плату за допуслуги без ведома жильца? В МинЖКХ объяснили

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Опубликовано: 22.01.2025 12:48 , Обновлено: 22.01.2025

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси рассказали, могут ли включить в жировку плату за дополнительные услуги, согласие на которые владелец квартиры не давал. В ведомстве напомнили, что к таким, например, относятся работа консьержа или тот же домофон.

Напомним, все ЖКУ подразделяются на основные и дополнительные. И если первые оказываются в комплексе и отказаться от них нельзя, то вторые предоставляются по желанию. В министерстве уточнили, что на сегодняшний день их пять:

установка и (или) техобслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома;

установка и (или) техобслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией;

организация работы и содержание вахтёров (консьержей) в многоквартирном жилом доме;

аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий;

обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройство и их дальнейшее содержание.

“Помните, что дополнительные ЖКУ могут быть вам оказаны и впоследствии вами оплачены только после заключения соответствующих договоров на оказание каждой из них. Принуждать к оказанию допуслуг, а также включать плату за них без договора в извещение об оплате за ЖКУ является нарушением законодательства”, — заверили в ведомстве. Проще говоря, никто не имеет права вписать в жировку плату за то, на что вы не давали согласия.

Ранее Telegraf.news писал, что Минское городское жилищное хозяйство обнародовало адреса многоквартирных жилых домов, в которых в 2025 году планируется провести капитальный ремонт. В перечне — 188 столичных многоэтажек.

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Также мы рассказывали, что в большинстве своём ремонт в подъезде — дело добровольное. Однако бывают случаи, когда вне зависимости от желания жильцов произвести работы просто необходимо. В частности, речь идёт о ситуации, когда вандалы нанесли подъезду существенный ущерб: написали неприличные слова, сломали перила или что-нибудь ещё. Однако кто за это будет платить?

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