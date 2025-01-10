В ЖКХ Минска назвали адреса 188 жилых домов, в которых начнут капитальный ремонт в 2025 году
Минское городское жилищное хозяйство обнародовало адреса многоквартирных жилых домов, в которых в 2025 году планируется провести капитальный ремонт. В перечне - 188 столичных многоэтажек.
Как рассказали в столичном ЖКХ, в настоящее время в Минске обновляют четырех- и пятиэтажные жилые дома, построенные в середине 1970-х годов. Капитальный ремонт запланирован также в ряде домов на 9 этажей и выше, возведённых в 1980-х годах.
Вот полный перечень объектов, внесённых в городской план по капремонту на 2025 год.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Заводского района:
- ул. Уборевича, 112, 118,
- ул. Шабаны, 13,
- ул. Голодеда, 3, 6, 8-1, 8-2, 8-3, 15, 18-1, 18-2, 23, 38, 51-2, 71,
- ул. Шишкина, 26,
- ул. Герасименко, 3, 5, 9, 11, 29,
- ул.Академика Красина, 20, 22.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Ленинского района:
- ул. Полевая, 30, 32, 34, 36,
- ул. Комсомольская, 33 ,
- ул. Кирова, 33 (инженер. сети),
- ул. Ленина, 15А,
- пер. Казарменный, 5А,
- ул. Маяковского, 188,
- ул. Плеханова, 32/1, 32/2
- пр. Рокоссовского, 17/2, 19, 125, 140, 146,
- ул. Янки Купалы, 7,
- ул. Горовца, 34/2.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ №1 Московского района:
- ул.Фабрициуса,3,
- ул. Лермонтова 20, 20А, 22, 24,
- ул. Коржа 14, 16, 18, 22, 24, 26,
- ул. Р.Люксембург, 105, 90А,
- ул.Рафиева 3-1, 3-2,11,15.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Октябрьского района:
- Корженевского, 18, 22,
- Воронянского, 52, 58,
- Казинца, 120,
- Московская, 9/25.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Партизанского района:
- ул.Румянцева, 13, 14, 15, 17,
- ул.О.Кошевого, 13, 17, 19, 25,
- ул. Щербакова 16/2,
- ул.Геологичекая, 59-2, 59-3,
- ул.Пулихова, 37,
- ул. Захарова, 61, 65-1, 67-2,
- ул.Щербакова, 25, 27, 27А, 31, 34/2, 35,
- ул.Уральская, 12, 10, 10А,
- пер.Козлова, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А,
- ул.Уральская, 6А, 7,
- ул.Грицевца, 1, 3, 6, 4, 7, 11, 13,
- ул.Щербакова, 19, 21.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Первомайского района:
- Почтовая, 6, 8,
- Волгоградская, 45,
- Толбухина, 17, 19,
- К.Чорного, 35,
- Кнорина, 10б, 12а, 12б,
- Независимости, 83, 143-1, 155-1,
- Славинского, 3, 5, 19, 21, 7-1, 7-2, 15,
- Седых, 48,
- Тикоцкого, 40,
- Калиновского, 48/1, 61, 40, 40/2, 40/3, 40/4, 48/2, 75, 76,
- Калинина,19а.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Советского района:
- ул. М. Богдановича, 58, 68, 139/А, 143, 147,
- пр. Машерова, 14,
- ул. Гамарника, 15, 26,
- ул. Мирошниченко, 11, 27, 49, 53,
- ул. Краснозвездная, 11,
- ул. Смолячкова, 12, 14.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ № 2 Фрунзенского района:
- Лынькова, 3, 99/3, 101/2,
- Лещинского, 7, 17, 27,
- Одинцова,22-1, 27,
- Глебки, 114, 108, 110, 112,
- Притыцкого, 18/2, 18/3, 112,
- Ольшевского,74.
Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Центрального района:
- ул. Осипенко 17, к. 2,
- бул. Шевченко, 3,
- ул. А.Пашкевич, 5, 9,
- ул. Осипенко, 20,
- ул. Коммунистическая, 3, 5, 7, 42, 44, 46,
- ул. Куйбышева, 17,
- ул. Червякова, 6, 20,
- ул. М.Богдановича, 33,
- ул. Чичерина, 2, 3,
- ул. Немига, 6, 8, 10.
Ранее Telegraf.news рассказал, что с 2024 года в Беларуси изменили систему перечисления денег товариществ собственников на капремонт. Как пояснил заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко, это сделали из-за того, что “государственная” схема, по мнению чиновников, работает лучше.
«…Эти средства исчезали» – В ЖКХ объяснили, почему деньги на капремонт перевели под контроль чиновников