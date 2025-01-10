В ЖКХ Минска назвали адреса 188 жилых домов, в которых начнут капитальный ремонт в 2025 году

Опубликовано: 10.01.2025 09:18 , Обновлено: 28.01.2025

Минское городское жилищное хозяйство обнародовало адреса многоквартирных жилых домов, в которых в 2025 году планируется провести капитальный ремонт. В перечне - 188 столичных многоэтажек.

Как рассказали в столичном ЖКХ, в настоящее время в Минске обновляют четырех- и пятиэтажные жилые дома, построенные в середине 1970-х годов. Капитальный ремонт запланирован также в ряде домов на 9 этажей и выше, возведённых в 1980-х годах.

Вот полный перечень объектов, внесённых в городской план по капремонту на 2025 год.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Заводского района:

ул. Уборевича, 112, 118,

ул. Шабаны, 13,

ул. Голодеда, 3, 6, 8-1, 8-2, 8-3, 15, 18-1, 18-2, 23, 38, 51-2, 71,

ул. Шишкина, 26,

ул. Герасименко, 3, 5, 9, 11, 29,

ул.Академика Красина, 20, 22.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Ленинского района:

ул. Полевая, 30, 32, 34, 36,

ул. Комсомольская, 33 ,

ул. Кирова, 33 (инженер. сети),

ул. Ленина, 15А,

пер. Казарменный, 5А,

ул. Маяковского, 188,

ул. Плеханова, 32/1, 32/2

пр. Рокоссовского, 17/2, 19, 125, 140, 146,

ул. Янки Купалы, 7,

ул. Горовца, 34/2.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ №1 Московского района:

ул.Фабрициуса,3,

ул. Лермонтова 20, 20А, 22, 24,

ул. Коржа 14, 16, 18, 22, 24, 26,

ул. Р.Люксембург, 105, 90А,

ул.Рафиева 3-1, 3-2,11,15.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Октябрьского района:

Корженевского, 18, 22,

Воронянского, 52, 58,

Казинца, 120,

Московская, 9/25.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Партизанского района:

ул.Румянцева, 13, 14, 15, 17,

ул.О.Кошевого, 13, 17, 19, 25,

ул. Щербакова 16/2,

ул.Геологичекая, 59-2, 59-3,

ул.Пулихова, 37,

ул. Захарова, 61, 65-1, 67-2,

ул.Щербакова, 25, 27, 27А, 31, 34/2, 35,

ул.Уральская, 12, 10, 10А,

пер.Козлова, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А,

ул.Уральская, 6А, 7,

ул.Грицевца, 1, 3, 6, 4, 7, 11, 13,

ул.Щербакова, 19, 21.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Первомайского района:

Почтовая, 6, 8,

Волгоградская, 45,

Толбухина, 17, 19,

К.Чорного, 35,

Кнорина, 10б, 12а, 12б,

Независимости, 83, 143-1, 155-1,

Славинского, 3, 5, 19, 21, 7-1, 7-2, 15,

Седых, 48,

Тикоцкого, 40,

Калиновского, 48/1, 61, 40, 40/2, 40/3, 40/4, 48/2, 75, 76,

Калинина,19а.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Советского района:

ул. М. Богдановича, 58, 68, 139/А, 143, 147,

пр. Машерова, 14,

ул. Гамарника, 15, 26,

ул. Мирошниченко, 11, 27, 49, 53,

ул. Краснозвездная, 11,

ул. Смолячкова, 12, 14.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ № 2 Фрунзенского района:

Лынькова, 3, 99/3, 101/2,

Лещинского, 7, 17, 27,

Одинцова,22-1, 27,

Глебки, 114, 108, 110, 112,

Притыцкого, 18/2, 18/3, 112,

Ольшевского,74.

Дома, которые находятся в ведомстве ЖКХ Центрального района:

ул. Осипенко 17, к. 2,

бул. Шевченко, 3,

ул. А.Пашкевич, 5, 9,

ул. Осипенко, 20,

ул. Коммунистическая, 3, 5, 7, 42, 44, 46,

ул. Куйбышева, 17,

ул. Червякова, 6, 20,

ул. М.Богдановича, 33,

ул. Чичерина, 2, 3,

ул. Немига, 6, 8, 10.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 2024 года в Беларуси изменили систему перечисления денег товариществ собственников на капремонт. Как пояснил заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко, это сделали из-за того, что “государственная” схема, по мнению чиновников, работает лучше.

«…Эти средства исчезали» – В ЖКХ объяснили, почему деньги на капремонт перевели под контроль чиновников