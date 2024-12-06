Могут ли белорусы потребовать сменить CCV на своей карте? В одном из банков ответили

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Опубликовано: 06.12.2024 17:07 , Обновлено: 06.12.2024

В МТБанке ответили, могут ли белорусы потребовать сменить CVV-код своей карты, и рассказали, когда запросы этих трех цифр правомерны.

Сперва в банке [link href=“https://mtblog.mtbank.by/likbez-chto-takoe-kod-cvv-i-kak-ego-zashhitit/” target=“_blank” rel=“noopener”] напомнили [/link], что CVV (Card Verification Value), или CVC (Card Verification Code), или КПП (код проверки подлинности, как у платежной системы “Белкарт”) - это трехзначный код безопасности, который обычно находится на оборотной стороне пластиковой карты на полосе для подписи.

CVV нужен для проверки подлинности карты, так как только ее владелец должен иметь доступ к этому коду. Он есть и у виртуальных банковских карт, узнать его можно через приложение банка.

Пользователь карты не может выбрать себе CVV (и поменять тоже), так как он создается при помощи алгоритмов, которые уникальны для каждой платежной системы, и содержит в себе зашифрованную информацию о карте, в том числе номер и срок действия, рассказали в МТБанке. При этом, как утверждают там, человек не раскодирует по CVV ни номер карты, ни срок ее действия.

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По информации банка, запрос CVV правомерен при:

оплате товаров или услуг в интернет-магазинах,

онлайн-переводе средств с одного счета на другой,

пополнении электронного кошелька.

Для других операций этот код не нужен. Об этом стоит помнить, когда когда звонят люди, представляющиеся сотрудниками банка, правоохранителями и не только. В МТБанке отметили, что настоящие работники банка не просят CVV, также он не требуется ни для получения входящих банковских переводов, ни для подтверждения личности при звонке из банка.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации одного белорусского банка, его чат-бот в Telegram подделали и используют этот фейковый ресурс для получения личной информации клиентов и доступа к их финансам.

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