Мобильный оператор А1 избежал выплаты штрафа в 83,7 млн рублей. Что сделал взамен?

Опубликовано: 28.02.2025 21:15 , Обновлено: 28.02.2025

Мобильный оператор А1 избежал уплаты штрафа в размере 83,7 млн белорусских рублей, «конвертировав» его в обязательства по расширению мобильной сети. Об этом говорится в финансовом отчёте компании за 2024 год.

Авторы документа заявили, что во втором квартале 2024 года Экономический суд Минска наложил на А1 штраф за «административные нарушения». Однако вместо уплаты штрафа деньгами компании разрешили направить эти средства на строительство 300 новых базовых станций по списку, согласованному с государством.

Благодаря такому решению, А1 смог в четвертом квартале 2024 года списать резерв в размере 24 млн евро, созданный ранее для покрытия этого штрафа.

Напомним, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в мае 2024 года установило нарушения законодательства о ценах и ценообразовании в компании А1. По информации ведомства, у мобильного оператора не было некоторых экономических расчётов, которые могли бы подтвердить обоснованность тарифов, установленных на услуги сотовой подвижной электросвязи.

В результате юридическое лицо привлекли по части 3 статьи 13.2 КоАП РБ. Согласно ей, можно «заработать» штраф до 10% процентов стоимости реализованных товаров (работ, услуг). Однако Экономический суд г. Минска остановился на более мягком наказании и обязал компанию выплатить всего 5% от стоимости реализованных услуг. При этом точную сумму штрафа в МАРТ тогда не озвучили, она стала известна по аналогичному финансовому отчёту за 2 квартал прошлого года.

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В пресс-службе А1 тогда, в свою очередь, заявили, что замечания МАРТ касались исключительно «вопросов технического оформления». При этом действия компании не принесли ущерба «ни клиентам, ни государству». Там подчеркнули, что все тарифы «имеют соответствующие калькуляции» и при их утверждении всегда «проходят процедуры согласования с МАРТ». Кроме того, руководство заверило, что замечания по вопросам технического оформления устранили «ещё в ходе самой проверки».

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