А1 выписали штраф на 83 миллиона рублей. За что?

Опубликовано: 17.08.2024 12:58 , Обновлено: 17.08.2024

Мобильный оператор A1 получил штраф в размере 83,7 миллионов белорусских рублей. Согласно отчёту A1 Group за первое полугодие 2024 года, штрафные санкции на компанию наложили в июне после того, как госорганы провели контрольную проверку. Причины инцидента не сообщаются, однако, возможно, это связано с тем, что в мае МАРТ Беларуси обвинил A1 в необоснованном формировании цен на тарифы.

Напомним, ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило нарушения законодательства о ценах и ценообразовании в компании А1. По информации ведомства, у мобильного оператора не было некоторых экономических расчётов, которые могли бы подтвердить обоснованность тарифов, установленных на услуги сотовой подвижной электросвязи.

В результате юридическое лицо привлекли по части 3 статьи 13.2 КоАП РБ. Согласно ей, за реализацию товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется госрегулирование цен (тарифов), без экономических расчётов, подтверждающих уровень отпускных цен (тарифов), можно «заработать» штраф до 10% процентов стоимости реализованных товаров (работ, услуг). Однако Экономический суд Минска остановился на более мягком наказании и обязал компанию выплатить всего 5% от стоимости реализованных услуг (при этом точную сумму штрафа в МАРТ тогда не озвучили).

Что ответили в А1?

Тем временем в пресс-службе А1 заявили, что замечания МАРТ касались исключительно “вопросов технического оформления”. При этом действия компании не принесли ущерба “ни клиентам, ни государству”. Там подчеркнули, что все тарифы «имеют соответствующие калькуляции» и при их утверждении всегда «проходят процедуры согласования с МАРТ». Кроме того, руководство [link href=“https://www.a1.by/ru/company/news/kommentarij-v-otnoshenii-zayavleniya-mart/p/kommentarij-v-otnoshenii-zayavleniya-mart” target=“_blank” rel=“noopener”] заверило [/link], что замечания по вопросам технического оформления устранили «ещё в ходе самой проверки».

«Замечания контролирующих органов касались исключительно вопросов технического оформления, что никаким образом не влияло ни на процесс формирования тарифа, ни на величину тарифа», — отметили в пресс-службе мобильного оператора.

Так или иначе, из трёх возможных апелляционных инстанций две оставили штраф без изменений. Мобильный оператор планирует обжаловать это решение.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” обвинил мобильного оператора А1 в установлении демпинговых тарифов на услуги электросвязи, из-за которых она якобы потеряла тысячи клиентов и сотни тысяч рублей. В деле пришлось разбираться специальной комиссии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которая недавно обнародовала результаты расследования.

Белтелеком обвинил оператора А1 в потере своей прибыли. Что теперь грозит сотовому оператору?