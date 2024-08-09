МНС попросило белорусов платить только по одному QR-коду в уведомлениях о едином имущественном платеже. Зачем там второй?

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Опубликовано: 09.08.2024 19:14 , Обновлено: 09.08.2024

Министерство по налогам и сборам выпустило предупреждение, в котором попросило белорусов платить только по одному из двух QR-кодов, которые содержатся в почтовом уведомлении о единымом имущественном платеже.

Там рассказали, что использовать для оплаты нужно только QR-код в графе «QR-код * для уплаты в ЕРИП ». А второй QR-код указанный на странице адресатов является “технологическим QR-кодом почтового отправления, который не предназначен для совершения платежей в бюджет”.

Ранее Telegraf.news писал, что в министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили, что с 1 января 2024 года в Беларуси заработает новый механизм сбора транспортного налога, на недвижимость и земельного налога. Белорусов обяжут их вносить одним платежом. Он и называется единым имущественным платежом.

МНС предупредила о новом «комфортном» платеже с 1 января. Коснется большинства белорусов?

В МНС также ранее опублкталлам подробную инструкцию, как белорусам вносить единый имущественный платеж. Сделать это можно не только через личный кабинет плательщика или ЕРИП, но и через отделения банков и почтовой связи.

В МНС объяснили, как с 1 января белорусам оплачивать единый имущественный платеж