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В МНС насчитали 500 000 премиальных авто у белорусов. Кому платить 10-кратный транспортный сбор?

В МНС насчитали 500 000 премиальных авто у белорусов. Кому платить 10-кратный транспортный сбор?
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В Министерстве по налогам и сборам (МНС) заявили, что в Беларуси насчитали 500 тысяч премиальных автомобилей. В этом году владельцам таких машин впервые будут предъявлять повышенный транспортный налог. Рассказываем, какие марки авто попали в эту категорию.

По словам начальника главного управления налогообложения физических лиц Андрея Ковалевского, “по предварительным оценкам, это будет порядка 500 тысяч автомобилей [которым нужно будет заплатить транспортный сбор в десятикратном размере]”.

“Там два условия: наличие в перечне повышенной комфортности и три года с момента выпуска”, — уточнил представитель МНС на пресс-конференции 30 июля.

[info_b]Напомним, транспортный налог по ставке, повышенной в 10 раз, теперь уплачивается с учетом не только марки и типа автомобиля, но и возраста люксового авто .[/info_b]

[info_b]Отметим, что размер транспортного налога в Беларуси варьируется от 66 до 546 рублей в зависимости от категории транспортного средства.[/info_b]

Какие модели внесли внесли в список повышенной комфортности?

Согласно постановлению Совета министров от 19 февраля 2025 года № 99, в перечень транспортных средств повышенной комфортности входят 17 марок авто и следующие их модели:

МаркаМодель (версия, серия, класс)Макс. возраст (лет)
1AudiA8не более 3
Q8не более 5
R8не более 5
RS6не более 3
RS7не более 4
RSQ8не более 5
S8не более 5
SQ8не более 5
2Aston Martinвесь модельный рядне более 10
3Aurusвесь модельный рядне более 5
4Bentleyвесь модельный рядне более 10
5BMW7не более 3
8не более 3
M5не более 3
M6не более 4
M7не более 4
M8не более 4
X6не более 3
X7не более 5
XMне более 4
6Bugattiвесь модельный рядне более 10
7CadillacEscaladeне более 3
8Ferrariвесь модельный рядне более 10
9Lamborghiniвесь модельный рядне более 10
10Land RoverRange Rover, Range Rover Sportне более 4
11LexusLC, LSне более 3
LXне более 5
12Maseratiвесь модельный рядне более 10
13McLarenвесь модельный рядне более 10
14Mercedes-BenzAMG Eне более 3
GLE Coupeне более 4
AMG S, AMG SL, AMG G, AMG GT, AMG GLE, AMG GLS, G, GLS, S, SLне более 5
Maybachне более 10
15Porscheвесь модельный рядне более 5
16Rolls-Royceвесь модельный рядне более 10
17ToyotaLand Cruiser 300не более 5
Sequoiaне более 4

Ранее Telegraf.news писал, что порядка 3,6 миллиона белорусов в скором времени начнут получать извещения на уплату имущественных налогов за 2024 год. Такую сумму налогоплательщиков назвал 30 июля начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский. Узнали, какой срок ответил белорусам на оплату.

МНС пообещало разослать 3,6 млн белорусам извещения на уплату налога. До какого оплатить?

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