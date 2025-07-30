В МНС насчитали 500 000 премиальных авто у белорусов. Кому платить 10-кратный транспортный сбор?

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Опубликовано: 30.07.2025 16:23 , Обновлено: 30.07.2025

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) заявили, что в Беларуси насчитали 500 тысяч премиальных автомобилей. В этом году владельцам таких машин впервые будут предъявлять повышенный транспортный налог. Рассказываем, какие марки авто попали в эту категорию.

По словам начальника главного управления налогообложения физических лиц Андрея Ковалевского, “по предварительным оценкам, это будет порядка 500 тысяч автомобилей [которым нужно будет заплатить транспортный сбор в десятикратном размере]”.

“Там два условия: наличие в перечне повышенной комфортности и три года с момента выпуска”, — уточнил представитель МНС на пресс-конференции 30 июля.

[info_b]Напомним, транспортный налог по ставке, повышенной в 10 раз, теперь уплачивается с учетом не только марки и типа автомобиля, но и возраста люксового авто .[/info_b]

[info_b]Отметим, что размер транспортного налога в Беларуси варьируется от 66 до 546 рублей в зависимости от категории транспортного средства.[/info_b]

Какие модели внесли внесли в список повышенной комфортности?

Согласно постановлению Совета министров от 19 февраля 2025 года № 99, в перечень транспортных средств повышенной комфортности входят 17 марок авто и следующие их модели:

№ Марка Модель (версия, серия, класс) Макс. возраст (лет) 1 Audi A8 не более 3 Q8 не более 5 R8 не более 5 RS6 не более 3 RS7 не более 4 RSQ8 не более 5 S8 не более 5 SQ8 не более 5 2 Aston Martin весь модельный ряд не более 10 3 Aurus весь модельный ряд не более 5 4 Bentley весь модельный ряд не более 10 5 BMW 7 не более 3 8 не более 3 M5 не более 3 M6 не более 4 M7 не более 4 M8 не более 4 X6 не более 3 X7 не более 5 XM не более 4 6 Bugatti весь модельный ряд не более 10 7 Cadillac Escalade не более 3 8 Ferrari весь модельный ряд не более 10 9 Lamborghini весь модельный ряд не более 10 10 Land Rover Range Rover, Range Rover Sport не более 4 11 Lexus LC, LS не более 3 LX не более 5 12 Maserati весь модельный ряд не более 10 13 McLaren весь модельный ряд не более 10 14 Mercedes-Benz AMG E не более 3 GLE Coupe не более 4 AMG S, AMG SL, AMG G, AMG GT, AMG GLE, AMG GLS, G, GLS, S, SL не более 5 Maybach не более 10 15 Porsche весь модельный ряд не более 5 16 Rolls-Royce весь модельный ряд не более 10 17 Toyota Land Cruiser 300 не более 5 Sequoia не более 4

Ранее Telegraf.news писал, что порядка 3,6 миллиона белорусов в скором времени начнут получать извещения на уплату имущественных налогов за 2024 год. Такую сумму налогоплательщиков назвал 30 июля начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский. Узнали, какой срок ответил белорусам на оплату.

МНС пообещало разослать 3,6 млн белорусам извещения на уплату налога. До какого оплатить?