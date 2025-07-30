В МНС насчитали 500 000 премиальных авто у белорусов. Кому платить 10-кратный транспортный сбор?
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) заявили, что в Беларуси насчитали 500 тысяч премиальных автомобилей. В этом году владельцам таких машин впервые будут предъявлять повышенный транспортный налог. Рассказываем, какие марки авто попали в эту категорию.
По словам начальника главного управления налогообложения физических лиц Андрея Ковалевского, “по предварительным оценкам, это будет порядка 500 тысяч автомобилей [которым нужно будет заплатить транспортный сбор в десятикратном размере]”.
“Там два условия: наличие в перечне повышенной комфортности и три года с момента выпуска”, — уточнил представитель МНС на пресс-конференции 30 июля.
[info_b]Напомним, транспортный налог по ставке, повышенной в 10 раз, теперь уплачивается с учетом не только марки и типа автомобиля, но и возраста люксового авто .[/info_b]
[info_b]Отметим, что размер транспортного налога в Беларуси варьируется от 66 до 546 рублей в зависимости от категории транспортного средства.[/info_b]
Какие модели внесли внесли в список повышенной комфортности?
Согласно постановлению Совета министров от 19 февраля 2025 года № 99, в перечень транспортных средств повышенной комфортности входят 17 марок авто и следующие их модели:
|№
|Марка
|Модель (версия, серия, класс)
|Макс. возраст (лет)
|1
|Audi
|A8
|не более 3
|Q8
|не более 5
|R8
|не более 5
|RS6
|не более 3
|RS7
|не более 4
|RSQ8
|не более 5
|S8
|не более 5
|SQ8
|не более 5
|2
|Aston Martin
|весь модельный ряд
|не более 10
|3
|Aurus
|весь модельный ряд
|не более 5
|4
|Bentley
|весь модельный ряд
|не более 10
|5
|BMW
|7
|не более 3
|8
|не более 3
|M5
|не более 3
|M6
|не более 4
|M7
|не более 4
|M8
|не более 4
|X6
|не более 3
|X7
|не более 5
|XM
|не более 4
|6
|Bugatti
|весь модельный ряд
|не более 10
|7
|Cadillac
|Escalade
|не более 3
|8
|Ferrari
|весь модельный ряд
|не более 10
|9
|Lamborghini
|весь модельный ряд
|не более 10
|10
|Land Rover
|Range Rover, Range Rover Sport
|не более 4
|11
|Lexus
|LC, LS
|не более 3
|LX
|не более 5
|12
|Maserati
|весь модельный ряд
|не более 10
|13
|McLaren
|весь модельный ряд
|не более 10
|14
|Mercedes-Benz
|AMG E
|не более 3
|GLE Coupe
|не более 4
|AMG S, AMG SL, AMG G, AMG GT, AMG GLE, AMG GLS, G, GLS, S, SL
|не более 5
|Maybach
|не более 10
|15
|Porsche
|весь модельный ряд
|не более 5
|16
|Rolls-Royce
|весь модельный ряд
|не более 10
|17
|Toyota
|Land Cruiser 300
|не более 5
|Sequoia
|не более 4
Ранее Telegraf.news писал, что порядка 3,6 миллиона белорусов в скором времени начнут получать извещения на уплату имущественных налогов за 2024 год. Такую сумму налогоплательщиков назвал 30 июля начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский. Узнали, какой срок ответил белорусам на оплату.
МНС пообещало разослать 3,6 млн белорусам извещения на уплату налога. До какого оплатить?