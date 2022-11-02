В МНС предложили «незначительно» поднять налог на квартиру с белорусов. На сколько и когда?
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) 2 ноября сообщили, что прописали в законопроекте «незначительное» повышение налога на квартиру с белорусов.
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3 ноября в МНС подчеркнули, что предложили повысить не налог на квартиру, а размер расчетной стоимости одного квадратного метра жилья.
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«Прорабатывается вопрос о незначительном повышении расчетной стоимости квадратного метра жилья, которая используется для цели исчисления налога. Но на сегодняшний день в законопроекте действительно заложен незначительный рост, порядка 10%», — заявил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.
И добавил: «То есть налог, если подрастет, то на вот эти 10%».
При этом он подчеркнул, что пока это только неутвержденный законопроект. Речь идет про планы на 2023 год.
Кроме того, МНС предложило поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места.
Напомним, что для белорусов ввели налог на недвижимость за квартиры (даже единственные) в многоквартирных домах. Первую его часть нужно уплатить до 15 ноября 2022 года.
Налог исчисляется, исходя из расчетной стоимости квадратного метра. Ставка налога для физлиц составит 0,1%.
Так, для Минска расчетная стоимость квадратного метра жилых помещений в многоквартирном и блокированном жилом доме определена в 810 рублей, а в областных центрах — в 680 рублей.
[info_b]То есть, если расчетную стоимость в 2023 году поднимут на 10%, то она составит 891 рубль для Минска и 748 рублей для областных центров.[/info_b]
Ранее Телеграф подсчитал, что сейчас в столице за двухкомнатную квартиру площадью, например, в 60 квадратных метров придется заплатить 48,6 рублей. В райцентрах — 27 рублей.