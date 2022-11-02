В МНС предложили «незначительно» поднять налог на квартиру с белорусов. На сколько и когда?

🔄 Обновлено

Опубликовано: 02.11.2022 12:34 , Обновлено: 03.11.2022

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) 2 ноября сообщили, что прописали в законопроекте «незначительное» повышение налога на квартиру с белорусов.

[obnovleno_b]

3 ноября в МНС подчеркнули, что предложили повысить не налог на квартиру, а размер расчетной стоимости одного квадратного метра жилья.

Подробнее читайте по ссылке:

В МНС рассказали, что не повысят налог на квартиру с белорусов. Но плата по нему все равно вырастет

[/obnovleno_b]

«Прорабатывается вопрос о незначительном повышении расчетной стоимости квадратного метра жилья, которая используется для цели исчисления налога. Но на сегодняшний день в законопроекте действительно заложен незначительный рост, порядка 10%», — заявил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.

И добавил: «То есть налог, если подрастет, то на вот эти 10%».

При этом он подчеркнул, что пока это только неутвержденный законопроект. Речь идет про планы на 2023 год.

Кроме того, МНС предложило поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места.

Новость Телеграф

Напомним, что для белорусов ввели налог на недвижимость за квартиры (даже единственные) в многоквартирных домах. Первую его часть нужно уплатить до 15 ноября 2022 года.

Налог исчисляется, исходя из расчетной стоимости квадратного метра. Ставка налога для физлиц составит 0,1%.

Так, для Минска расчетная стоимость квадратного метра жилых помещений в многоквартирном и блокированном жилом доме определена в 810 рублей, а в областных центрах — в 680 рублей.

[info_b]То есть, если расчетную стоимость в 2023 году поднимут на 10%, то она составит 891 рубль для Минска и 748 рублей для областных центров.[/info_b]

Ранее Телеграф подсчитал, что сейчас в столице за двухкомнатную квартиру площадью, например, в 60 квадратных метров придется заплатить 48,6 рублей. В райцентрах — 27 рублей.

Новость Телеграф