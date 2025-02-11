МНС анонсировало «точечные» проверки. К кому из белорусов возникнут вопросы в первую очередь?

Опубликовано: 11.02.2025 14:56 , Обновлено: 11.02.2025

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский анонсировал "точечные" проверки и предупредил, к кому из белорусов в первую очередь возникнут вопросы. Речь идёт об их несоответствии расходов доходам.

Несмотря на то, что Ковалевский не озвучил статистику по прошлому году, где бы говорилось о количестве человек, у которых соответствующие органы нашли превышение расходов над официальными доходами, он заверил, что всех подряд не проверяют.

“Эти проверки налоговые органы проводят точечно, анализируют большой массив информации о расходах. Но всё-таки с проверками мы идём не к каждому белорусу, потому что это, наверное, неправильно”, — отметил он. По словам Андрея Ковалевского, в первую очередь внимание налоговой привлекают представители бизнеса, которые подозреваются в сокрытии доходов и минимизации налоговых обязательств.

“Представьте: коммерческое предприятие, успешно функционирующее, у которого зарплата в размере минималки. Возникает вопрос: а как так и что это за зарплаты такие? При этом его учредители, топ-менеджмент приобретают дорогостоящие транспортные средства и недвижимое имущество. Именно к этим лицам в первую очередь возникают вопросы”, — подчеркнул он.

Кроме того, Ковалевский объяснил, как ведомство будет рассчитывать подоходный налог для тех белорусов, доходы которых в прошлом году превысили 200 тысяч рублей. Для этой категории физлиц в этом году впервые начали применять повышенную ставку подоходного налога — 25% вместо стандартных 13%.

В МНС объяснили, как будут рассчитывать 25%-ный налог для белорусов с доходами более 200 тыс. рублей

Также мы рассказывали, что бухгалтер и блогер Светлана Малинина опубликовала в TikTok ролик, в котором назвала три “главные причины” интереса налоговых органов к белорусам. Так, это в том числе, по мнению эксперта, “небольшие, но регулярные” переводы на банковскую карту.

«Небольшие регулярные платежи» — Бухгалтер назвала 3 «главные причины» интереса налоговиков к белорусам