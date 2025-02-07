"Небольшие регулярные платежи" - Бухгалтер назвала 3 "главные причины" интереса налоговиков к белорусам

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Опубликовано: 07.02.2025 17:51 , Обновлено: 07.02.2025

Бухгалтер Светлана Малинина опубликовала в TikTok ролик, в котором назвала три "главные причины" интереса налоговых органов к белорусам. Так, это в том числе, по мнению эксперта, "небольшие, но регулярные" переводы на банковскую карту.

“Первое - любые крупные суммы, которые поступают вам на карту … Второе - небольшие, но регулярные платежи на карту”, - перечислила Малинина.

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Она рассказала о [link href=“https://www.nbrb.by/legislation/documents/pp-113_23.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] постановлении [/link] правления Нацбанка Беларуси № 113 от 29 марта 2023 года (с изменениями). В документе одним из “признаков подозрительных финансовых операций” указано “разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление физическим лицом денежных средств в сумме, равной или превышающей 100 базовых величин [ 4200 рублей сегодня], на электронный кошелек”, открытый иностранным оператором платежной системы.

Такую операцию посчитают подозрительной, если у банка не будет информации, позволяющей определить источник происхождения денег.

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Третьей “главной причиной” внимания налоговиков к белорусам эксперт считает “любые крупные покупки, которые вы сделали на территории Республики Беларусь, не имея там основного места работы, предпринимательства, НПД [налога на профессиональный доход]” . “То есть с нелегализованного вашего дохода. Могут спросить “Откуда грошы?” - добавила бухгалтер.

[info_b]Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

“А если моя “суперзарплата” заканчивается через неделю, почему не спрашивают, как я живу?!” - поинтересовался один комментатор под видео.

“А если я сам себе кладу крупную сумму себе на карту, ко мне будут вопросы?” - спросил другой.

Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что у нее “муж перевел деньги за продажу квартиры, по итогу заблокировали счет за “подозрительный” перевод”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты напомнили белорусским индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам об уплате обязательных страховых взносов за 2024 год. Так, до 1 марта эти белорусы обязаны перечислить в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) не менее 2629,2 рубля (при условии, что они работали целый год). Журналисты Telegraf.news разобрались, что будет, если этого не сделать.

Минтруда напомнило белорусским ИП об уплате 2629,2 рубля в ФСЗН. Что будет, если не заплатить?