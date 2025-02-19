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"Кто-то заклеивает уши пластырем" — Сотрудник склада Wildberries в Беларуси рассказал об условиях работы. Что ответили в компании?

"Кто-то заклеивает уши пластырем" — Сотрудник склада Wildberries в Беларуси рассказал об условиях работы. Что ответили в компании?
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Работа на складе Wildberries — это не только физические нагрузки, но и необычные «лайфхаки». Сотрудники утверждают, что заклеивают уши и нос пластырем, используют капюшон не по назначению и постоянно ломают голову, как побольше заработать. А за что их могут оштрафовать на 500 рублей? Один из работников белорусского сортировочного центра WB поделился с журналисткой Telegraf.news своими «секретами». Что на это ответил сам Wildberries?

Наш собеседник Антон (имя изменено в целях защиты личности) – простой белорусский парень. Некоторое время назад без высшего образования и какого-либо опыта устроился на склад одного из самых популярных маркетплейсов в Беларуси — Wildberries. По его словам, пошел туда от безнадеги – нужны быстрые деньги.

[info_b]Wildberries (Вайлдберриз, WB) — это крупнейший в России и странах СНГ онлайн-ритейлер, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома, электроники, детских товаров и многого другого. Компания была основана в 2004 году Татьяной Бакальчук и начала свою деятельность как небольшой интернет-магазин. С тех пор Wildberries значительно вырос и стал одним из лидеров на рынке электронной коммерции.[/info_b]

“О том, что на складе WB можно зарабатывать в 2-3 раза больше за смену, чем предлагают другие конторы, мне рассказал приятель. Пригласил попробовать, но нужно привыкнуть к формату. Я человек неприхотливый, поэтому согласился на любые требования”, – начал с предыстории белорус.

“Заклеивают уши пластырем”

Для тех, кто вообще не представляет, как выглядит склад WB, Антон подробно описал его устройство: какие там отделы, как всё организовано и какой контингент.

“Это место чисто для работы: большой склад, который максимально приспособлен под одну простую задачу – сортировку товаров. Просто так там находиться нет никакого комфорта”, – выразил мнение собеседник.

По его словам, заказы привозят в огромных полибоксах на фурах и пятитонниках. Далее идут этапы предсортировки, сортировки, контроля качества и переупаковки.

[info_b]Полибокс (PolyBox) – многофункциональный разборный контейнер для хранения и транспортировки любого вида продукции во всех отраслях.[/info_b]

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Но все начинается с раздевалок: есть несколько мужских и женских. Первым делом каждому сотруднику выделяют униформу. Как утверждает собеседник, за нее нужно заплатить. Поэтому в первый рабочий день новички, по его словам, “отрабатывают одежду”.

“Выдают тебе фирменную “шмотку”, за которую ты еще и платишь. Сумма за нее сразу же снимается с личного тарификатора. Это примерно 40-50 рублей. Есть зимний и летний варианты: майки, худи, пуловеры, брюки, шорты, жилетки. Все в фиолетовом цвете с надписью Wildberries. Обувь у каждого своя”, — заявил Антон.

Собеседник также сообщил, что вся униформа для сотрудников склада Wildberries без карманов, чтобы нельзя было ничего унести. Надевать капюшон на голову тоже, по его словам, запрещено: лицо кладовщика всегда должно быть открыто камерам. В случае чего это поможет быстро вычислить воришку или виновного в другом нарушении. Однако, по утверждению Антона, сотрудники нашли капюшону другое применение – они носят там сигареты. Он убежден, что к этому на складе относятся лояльно.

“Но есть жесткие правила: на работу нельзя носить серьги, пирсинг, зажигалки и электронные сигареты. Максимум – обычное курево. Кто-то снимает украшения или заклеивает уши и любые проколы белым пластырем. Это сделано для того, чтобы сотрудник склада не смог надеть на себя заказ клиента. Можно прийти с пустой дыркой, а уйти с украденным товаром. Поэтому все такие места фиксируются и проверяются – просто мочка уха, заклеенная белым пластырем. Так же на нос вешают, у кого пирсинг, а вот “губы” снимают”, – поделился подробностями сотрудник WB.

Что касается безопасности труда, Антон утверждает, что касок сотрудникам не выдают. Однако в этом и нет необходимости. По его словам, самые высокие полки чуть выше человеческого роста, поэтому на голову ничего упасть не может.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Нужно оставлять айфон за дверями?

После раздевалки рабочие следуют к турникету. Это точка отсчета, после которой, по словам Антона, начинают действовать “железные” правила: вход только по пропуску в рабочей униформе без украшений и прочей мишуры. С собой, как он утверждает, можно взять только еду, воду и простой телефон. На выходе каждого “проверяют металлоискателем”.

“На склад не допускают с IPhone. Это обусловлено техническим моментами. Наше приложение работает только на Android. Нужно либо купить обычный дешманский телефон, либо напроситься на рабочий. Но их ограниченное количество, и всем может не хватить. В таком случае “айфонщика” разворачивают домой. Или ему приходится ждать, пока что-то освободится. Со своими андроидами пускают в цех свободно”, — заявил собеседник.

Он добавил, что это еще не все ограничения. Антон сказал, что складских работников “обязывают” отключать мобильный интернет и пользоваться внутренним сугубо для работы в приложении WB: “Если поймают на том, что сидишь мемы читаешь или видосики в ТikTok смотришь – сразу жесткий штраф”.

Антон также поделился, что “камеры там на каждых 2-3 метрах по всему периметру”, поэтому содержимое экрана прекрасно видно.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

На разговоры по телефону, по словам Антона, тоже наложен запрет. Максимум – коротко ответить, что занят. Любые звонки, как он пояснил, разрешены только за пределами склада.

Фотографировать внутри тоже недопустимо во избежание слива информации, заявил сотрудник склада. Собственно, как и делать скрины рабочего чата. Все уловки сурово караются, сказал Антон.

“Дополнительно каждому сотруднику выдают отдельный сканер, который работает по QR-кодам: он привязывает человека к рабочему месту, закрепляет за ним товар и начисляет “пики”. Так выстраивается сеть движения товара по складу: от прибытия фуры до отправки заказа на пункт выдачи. Со сканером тоже нельзя никуда выходить: ни в туалет, ни на обед, ни в курилку. За это крепко прилетает, до 500 белорусских рублей”, — поделился собеседник.

[info_b]“Пик” – действие, которое выполняет кладовщик сканером (терминалом сбора данных). Отображается на экране в приложении WBJob и конвертируется в рубли.[/info_b]

По утверждению Антона, на более привилегированных и лояльных условиях работает только администрация и дирекция склада Wildberries.

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Еда - только в прозрачных контейнерах?

Также сотрудник склада WB рассказал журналистке Telegraf.news, что на складе есть отдельная комната для приема пищи: пара столов, холодильник и микроволновка. Но Антон утверждает, что еду и воду можно приносить только в прозрачных контейнерах и бутылках. А с энергетиками и другими напитками в темной таре не пустят. Отойти на перекус или попить воды можно в любой момент. Но каждый понимает: время – деньги.

Туалеты – типичные унитазы и раковины. На вопрос, всегда ли есть бумага и мыло, Антон ответил отрицательно. Зато в самом цеху тепло, никаких мышей и тараканов он не видел.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Про “нахлебничество” и коллектив

Что касается рабочей атмосферы и правил между сотрудниками, то, по словам собеседника, не приветствуется пойти в другой отдел “допикать” копеечку в часы простоя, когда между машинами несколько часов.

“Тебя могут либо откровенно послать, либо будут ходить с кривым лицом, подразумевая: “Чего пришел, еще один нахлебник?”, — сказал Антон.

По словам работника склада WB, помощь нужна только в исключительных моментах, когда нужно быстро закрыть сортировочную зону. Во всех остальных случаях, по мнению парня, ты просто забираешь чужой хлеб. Потому что каждый “пик” сканером – тебе копейка, “там никто ни от кого не ждет помощи”.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Также мы поинтересовались  у Антона, есть ли на складах WB конкурентная борьба и дележка за товар.

“Кто урвал, тот и успел. Там никто ни на кого за это не обижается. Проворонил – значит, сам виноват. Но есть внутренняя этика. Если товар больше 5 кг, он считает крупногабаритным (КГТ). Женщины тяжести не тягают. Пацаны тоже просят друг другу подсобить”, — ответил он.

При этом подчеркнул, что “на самом деле, более дружного коллектива я нигде больше не встречал”.

“Каждый зарабатывает на себя, поэтому никто под чужие руки не лезет. Но если вдруг нужно достать что-то тяжелое, тебе не откажут, хотя все понимают, что отрывают человека от его заработка. Лишь однажды я столкнулся со случаем, когда мне отказали”, – поделился Антон.

И добавил, что на складе недолюбливают тех, кто лукавит и приходит к уже разгруженным фурам, игнорируя обязательную часть бесплатной работы. Рано или поздно такому человеку вначале сделают замечание, а потом скажут: “Давай до свидания, нам такие не нужны”.

Кто работает на складах Wildberries?

По наблюдению белоруса, абсолютно все. Здесь нет четкого разделения на мужской и женский труд. Он заметил много неформальной молодежи.

На переупаковке, по его словам, 80% – девушки и женщины, хотя тоже зависит от смены. Однако чаще всего можно увидеть одних и тех же людей в определенном отделе: они просто натренировали руку и мало попадают на штрафы.

“Со временем вырабатываешь собственные алгоритмы, как быстро пропикивать большой объем товаров. Главное – не щелкать клювом”, — заключил Антон.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Сколько стоит каждый “пик”?

Журналистка Telegraf.news не могла не поинтересоваться у Антона, сколько “пиков” он делает за смену и как они конвертируются в рубли.

“Стоимость одного “пика” я так и не вычислил: тарификация всегда разная и непонятно, от чего зависит. Расценки постоянно то повышаются, то понижаются.

За смену делаю 1-1,5 тыс пиков. Все зависит от того, насколько удачно поймал полибокс. Это всегда охота. У меня выработался свой подход: оцениваю со стороны по высоте горки и тяжести контейнера. Если пакетиков много и бокс легкий, скорее всего, улов будет хорошим, а внутри окажется до 500 товаров. Значит, и денег тебе больше капнет на счет”, — раскрыл собеседник.

При этом добавил, что предварительно сканировать полибоксы, чтобы увидеть на экране количество товаров и выбрать для себя самый “жирный” улов, сотрудникам WB тоже запрещено. Кроме того, это считается “крысятничеством” среди сотрудников.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Что ответили на Wildberries?

Редакция Telegraf.news обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Wildberries с просьбой подтвердить или опровергнуть описанные сотрудником условия работы на складе и штрафы.

В компании ответили, что в числе их приоритетов является обеспечение комфортных и безопасных условий работы сотрудников.

“Большинство из занятых на складах и сортировочных центрах оформлены по договору оказания услуг, однако предоставляется возможность устроиться и по трудовому договору. Подписывая любой из них, стороны соглашаются с условиями сотрудничества”, – пояснила Ксения Куницкая, пресс-секретарь компании Wildberries в Беларуси.

Представитель маркетплейса также пояснила, что вознаграждают и наказывают сотрудников согласно нормам белорусского законодательства, о чем четко указано в договорах: “В случае разногласий в отношении оплаты или мер ответственности компания проведет проверку и регулирует их”.

Информация о “необходимости заклеивать уши и нос пластырем, чтобы сотрудник склада не смог надеть на себя заказ клиента”, по утверждению WB, не соответствует действительности.

Также компания опровергла тезис о том, что еду и воду можно приносить только в прозрачных контейнерах и бутылках:

“Любой склад или сортировочный центр Wildberries представляет собой специализированный объект со строгими требованиями безопасной деятельности людей и сохранности товаров продавцов. Поэтому потребление напитков и прием пищи ограничены в операционных зонах склада и допускаются только в специально оборудованных для этого местах. Однако особых требований к работникам об использовании прозрачных контейнеров для еды и бутылок для воды нет”.

Не оставили без ответа и вопрос со спецодеждой. Компания согласилась с тем, что форма выдается сотрудникам в начале работы на логистических объектах. Однако никаких других критериев касаемо внешнего вида, по словам ВБ, к исполнителям не предъявляется и “уважается их личное пространство”.

Отдельно в пресс-службе ВБ в РБ подчеркнули момент с мобильными телефонами: “Исполнители ведут деятельность на объекте, пользуясь специальным приложением. В случае если смартфон его не поддерживает, сотруднику предоставляется специальное оборудование”. Единственное, пользоваться рабочим телефоном нужно “исключительно по назначению и поддерживать его в исправном состоянии”.

Ультиматумы по обязательному отключению мобильного интернета на логистических объектах к рабочим не предъявляются, заверили на Вайлдберриз.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Почему товары с Wildberries иногда задерживаются и приходят с браком?

К слову, ранее Антон рассказал журналистке Telegraf.news рассказал о том, почему иногда товары с Wildberries задерживаются, теряются, а также доходят поломанными и грязными.

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