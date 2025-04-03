"Надо пережить" — Будет ли рост цен после нового решения Совмина Беларуси? Спросили у экономистов

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.04.2025 12:17 , Обновлено: 08.04.2025

Директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов и кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич объяснили Telegraf.news, как сокращение списка регулируемых правительством товаров отразится на ценах в Беларуси. Стоит ли ждать резкий всплеск инфляции и как на ситуацию повлияет "торговая война" Европы с США?

“Рост цен будет, но его надо пережить”

Сопредседатель и директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР), владелец нескольких магазинов формата «у дома» Виктор Маргелов отметил, что бизнес-сообщество давно ждало либерализации цен. По его словам, постулат, что спрос рождает предложение, никто не отменял.

«Сократить список просили все. Баланс интересов другим способом крайне сложно соблюсти. Поэтому мы всегда хотели, чтобы список жестко регулированных цен был минимальный», — отметил глава бизнес-союза.

Виктор Маргелов, директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР)

Что касается производителей, то, по его словам, установление предельной рентабельности — правильное решение.

«Если рентабельность была отрицательной, то теперь можно поднять отпускные цены до безубыточной деятельности. За время действия постановления №713 пострадало много производителей в связи с тем, что у них не было возможности поднимать цены при росте расходов. Мы считаем, что это решение правильное. Такая поддержка производителей. Они теперь при изменении многих факторов смогут балансировать», — подчеркнул Виктор Маргелов.

По поводу перечня затрат, которые запрещено включать в себестоимость, решение также верное, считает он. Эксперт отметил, что крупные торговые сети могли обходить жесткое регулирование, например, включая в затраты рекламу.

«Решение правильное, нужно закрыть все лазейки. Это необходимо для равных условий хозяйствования крупных и малых предприятий», — выразил мнение спикер.

Что касается регулирования цен на импортные товары, то здесь понятно, что стоимость доставки разная с Дальнего Востока и Смоленской области.

«Сложился дисбаланс между импортными поставками для собственных производственных нужд, и для торговли. Кто торгует на внутреннем рынке в розницу, получают одну наценку и весьма небольшую. В нашем понимании надо обязать всех импортеров предоставлять товар оптом всем по одинаковым ценам, создать равные условия», — подчеркнул Виктор Маргелов.

В целом эксперт считает, что по итогам принятого решения правительства будет всплеск цен, но небольшой.

«Всплеск инфляции определенно будет, но я не думаю, что он будет большой. Выбрано хорошее время, чтобы принять данное решение, потому что курс белорусского рубля укрепился, и импортная составляющая по многим позициям будет удешевляться. Поэтому будет наблюдаться двоякая ситуация: с одной стороны — увеличение наценок у производителей и торговли, с другой — удешевление импортных компонентов. У нас по большинству товаров такая составляющая есть. Поэтому рост цен будет, но его надо пережить, иначе мы загубим и производство, и торговлю », — считает руководитель бизнес-союза.

Мировая торговая война и внутренние цены

В свою очередь кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич считает, что постановление правительства сильно не повлияет на инфляцию.

«Надеюсь, что это последние в этом году постановление, которое регулирует цены. Хорошо, что список товаров сократился, что установлены единые нормы. Однако мировую торговлю сейчас штормит. Идут пошлинные войны между США и Европой», — обратил внимание экономист.

Вячеслав Ярошевич, кандидат экономических наук

По мнению Вячеслава Ярошевича, постановление не повлияет на инфляцию в краткосрочном периоде.

«Потому что, главное, что может повилять на инфляцию, это очередная девальвация. Сейчас курс рубля окреп в связи с ситуацией в России, и инфляция находится под хорошей «крышкой». Что будет дальше? Надо посмотреть, как будут реагировать в Европе на торговые войны с США. Внутренних причин для роста инфляции нет. Может поэтому и принято решение о послаблении жесткого ценового регулирования на фоне укрепления белорусского рубля», — подытожил эксперт.

Какие изменения внесли в постановление?

Напомним, о том, что правительство Беларуси внесло изменения в систему регулирования цен, стало известно 2 апреля. Постановление Совета Министров № 713(6) охватило как перечень товаров, подлежащих регулированию, так и особенности работы производителей и импортёров.

Фото иллюстрационное

Ключевые изменения:

Список товаров , подпадающих под ценовое регулирование, уменьшился с 331 до 211 позиций. Для белорусских производителей товаров с регулируемыми ценами ввели предельную норму рентабельности. Закрепили перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость продукции. Установили единую предельную надбавку на импортные товары на всём пути от границы до полки магазина. Доступность картофеля, лука, свёклы, моркови, капусты и яблок сохранили под контролем. Право отменять ранее выданные госорганами согласования на повышение отпускных цен передали от Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. Механизм разрешения товарообменных (бартерных) операций продлили до конца 2025 года. Ценовое регулирование не будет применяться к: товарам, продаваемым резидентам Беларуси для дальнейшего экспорта (при условии согласования сделки с госорганом) и товарам, реализуемым в стерильных зонах аэропортов.

Сам документ с обновленным списком регулируемых товаров опубликовали на Национальном правовом портале 3 апреля. С ним можно ознакомится по ссылке.

Правительство Беларуси сократило на треть перечень товаров с регулируемыми ценами. Что ещё изменилось?