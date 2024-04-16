Мишустин попросил Головченко вернуть долги. За что?

Опубликовано: 16.04.2024 17:17 , Обновлено: 16.04.2024

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Беларуси Романом Головченко заявил, что для размещения новых белорусских облигаций в России необходимо вернуть старые долги. Стенограмму переговоров премьеров привели на сайте российского Правительства.

“Конечно, я знаю, что огромное количество россиян – промышленников, предпринимателей - готовы инвестировать, но здесь важно, чтобы задолженность была погашена для размещения новых белорусских облигаций на финансовом рынке России. Мы об этом говорим с вами”, - обратился Мишустин к Головченко.

Невыплаченные долги, по словам российского премьера, являются сдерживающим фактором для притока инвестиций из РФ в Беларусь. Мишустин добавил, что белорусское Правительство намерено “принять ряд решений” в этом вопросе. Каких именно, не уточнил.

Головченко же отметил, что РФ - крупнейший инвестор для белорусской экономики, однако в рамках СНГ Беларусь для России находится на третьем месте по объему инвестирования после Казахстана и Узбекистана.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что группа российских инвесторов, которые добиваются выплат по выпускам белорусских еврооблигаций, обвинила Министерство финансов Беларуси в дискриминации и направила официальное уведомление о дефолте. По информации РБК, на руках подписавшихся под уведомлением — белорусские евробонды на общую сумму $178 млн, прямые выплаты по которым приостановлены с 2022 года.

Российские инвесторы обвинили Минфин Беларуси в дискриминации и уведомили о дефолте

А в октябре 2023 года частные инвесторы в России обратились в Министерство экономического развития РФ с просьбой ограничить Беларуси доступ к межгосударственным кредитам, а также к российскому рынку капитала в целом. Причиной авторы обращения назвали невыплаты по выпущенным ранее еврооблигациям на общую сумму более чем в $200 млн.

Российские инвесторы попросили Кремль не давать Беларуси кредиты. Почему?