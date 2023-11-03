Минздрав обязал выпускников белорусских медвузов трёх специальностей работать в госклиниках от 7 до 10 лет

Опубликовано: 03.11.2023 17:49 , Обновлено: 03.11.2023

В Министерстве здравоохранения в пятницу, 3 ноября, разъяснили, что изменится для выпускников белорусских медицинских вузов после вступления в силу новых норм "Закона о здравоохранении". Постановлением Министерства от 31 мая 2021 г. №72 были закреплены новые подходы к подготовке врачей-специалистов в клинической ординатуре: для выпускников медвузов по трём специальностям ввели обязательную клиническую ординатуру и пятилетнюю отработку, то есть отработать в госклиниках им придётся в общей сложности от 7 до 10 лет.

Коснётся нововведение выпускников по трём наиболее сложным, высокотехнологичным специальностям, которые, как отметили в ведомстве, “требуют высокого уровня теоретических знаний и профессионального мастерства для последующей самостоятельной работы”:

врач-кардиохирург,

врач-нейрохирург,

врач-рентгено-эндоваскулярный хирург.

Занять такую должность выпускник теперь сможет только после прохождения клинической ординатуры (от врачей, которые уже работают на данных должностях, прохождения клинической ординатуры не потребуют). Готовить специалистов по этим направлениям в клинической ординатуре будут по направлению нанимателя, поэтому для них Минздрав также ввёл обязательную отработку по окончании клинической ординатуры - 5 лет, как при целевой подготовке медиков.

Сроки подготовки в клинической ординатуре, по информации Минздрава, будут варьироваться от 2 до 5 лет - в зависимости от формы подготовки (очной или заочной) и специальности, а также “с учетом требований к уровню приобретаемых профессиональных навыков и компетенций по конкретной специальности”. Так, для терапевтов, по мнению ведомства, будет достаточно 2 лет в ординатуре, для хирургов – 2-3 года, а 5 лет потребуется специалистам из числа иностранных граждан. Таким образом, в общей сложности отработать в систем государственного здравоохранения врачу упомянутых выше трёх специальностей придётся как минимум 7 лет, а максимум - 10 лет.

В самом Минздраве эту новацию преподнесли как “создание условий и возможности для непрерывного профессионального образования врача от студенческой скамьи и в течение всего периода профессиональной деятельности”.

“Для занятия остальных 85-ти должностей врачей-специалистов никаких других изменений действующими нормативными актами не предусмотрено”, - заверили в ведомстве. Как и прежде, клиническую ординатуру врач-специалист сможет проходить исключительно по собственному желанию.

Напомним, поправки в закон “О здравоохранении” официально опубликовали на национальном правом портале Беларуси 1 ноября. В документе подробно описали, в числе прочего, на какую стипендию и какие ещё финансовые компенсации могут рассчитывать выпускники, решившие проходить обучение в ординатуре.

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Между тем, министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 2 ноября заявил, что увеличение сроков отработки молодых врачей, которые пройдут обучение в ординатуре, оправданно, так как их будут обучать за госсчет. При этом в новом законе нет возможности пройти ординатуру платно.

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