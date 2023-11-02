"Куда тебя пошлет Родина" - Пиневич рассказал, что будет с "высококлассными" врачами в Беларуси

Опубликовано: 02.11.2023 16:08 , Обновлено: 02.11.2023

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 2 ноября заявил, что увеличение сроков отработки молодых врачей, которые пройдут обучение в ординатуре, оправданно, так как их будут обучать за госсчет. При этом в новом законе нет возможности пройти ординатуру платно.

По его словам, потом их отправят туда, “куда пошлет Родина”.

“Я думаю, справедливо, когда ты получаешь высокотехнологичную специальность за счет бюджета, и тебе государство дает возможность стать высокого класса специалистом, которым становятся на Западе за гораздо более долгое время, отработать этот срок в той системе здравоохранения, в том учреждении здравоохранения, куда тебя пошлет Родина”, сказал чиновник.

При этом он заявил, что проблема нехватки врачей есть не только в Беларуси. “Такая проблема везде, потому что есть затратность подготовки специалистов. Зачастую для некоторых стран проще получить эмигрантов, чем готовить своих специалистов”, - поделился своим личным видением министр. Почему в таком случае в других странах нет института распределения и отработки врачей, он не уточнил.

Ранее Телеграф сообщил, что на национальном правом портале Беларуси официально опубликовали поправки в закон “О здравоохранении”. Согласно им выпускников ординатуры официально обязали отрабатывать по распределению не менее 5 лет. Сама ординатура тоже займет от двух до пяти лет. Какую стипендию пообещали?

Белорусских врачей, прошедших ординатуру, обязали отрабатывать не менее 5 лет. Когда закон вступит в силу?