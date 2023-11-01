Белорусских врачей, прошедших ординатуру, обязали отрабатывать не менее 5 лет. Когда закон вступит в силу?

Опубликовано: 01.11.2023 16:30 , Обновлено: 01.11.2023

На национальном правом портале Беларуси официально опубликовали поправки в закон "О здравоохранении". Согласно им выпускников ординатуры официально обязали отрабатывать по распределению не менее 5 лет. Сама ординатура тоже займет от двух до пяти лет. Какую стипендию пообещали?

В документе говорится, что учиться в ординатуре белорусские медики должны будут за госсчет от двух до пяти лет. Устанавливать точные сроки будет Минздрав отдельным постановлением.

“Подготовка в ординатуре осуществляется в соответствии с планами и программами подготовки по специальностям ординатуры, устанавливаемыми Министерством здравоохранения”, - говорится в законе.

При этом план приема в ординатуру за счет средств государственных средств ежегодно будет устанавливаться Минздравом “на основании прогнозирования текущих и дополнительных потребностей государственной системы здравоохранения во врачах-специалистах на три года”.

Власти планируют проведение конкурсов на поступление в ординатуру из числа наиболее одаренных и успешных выпускников. Она останется не обязательной. Но в законе появилось ограничение по допуску врачей к “оказанию специализированной и высокотехнологичной медпомощи”. Его получат только те, что прошли ординатуру.

Проходить ее можно будет только в государственных учреждениях здравоохранения. При этом клиническим ординаторам пообещали стипендии в размере, “кратном наибольшей величине бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения за два последних квартала с применением коэффициента 4,0 (1621 руб на момент написания статьи - Ред. ) при подготовке по специальностям хирургического профиля и коэффициента 3,0 (1215 руб - Ред. ) при подготовке по специальностям терапевтического профиля”.

При направлении в ординатуру не в родной город, пообещали компенсацию аренды жилья, но с оговорками по максимальной сумме.

После ординатуры медиков будут распределять. Тех, кто учился в очной форме - “подлежат распределению в государственные организации здравоохранения” не менее пяти лет. В заочной форме и за счёт госсредств - обязаны отработать в бюджетной организации здравоохранения, направившей их на подготовку в ординатуре, не менее пяти лет.

[info_b]Подробнее с законом можно ознакомиться тут.[/info_b]

Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке статьи 1–3 – через три месяца после официального опубликования настоящего. Иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 27 октября заявил, что в Беларуси “где-то не хватает врачей”. По его словам, медиков надо “приводить в чувство”, в том числе, лишая дипломов. Но не всех.

«Надо приводить в чувство» — Лукашенко пригрозил лишать дипломов белорусских врачей. За что?