Минус 355,6 рубля. С 1 марта резко снизили пособие на погребение в Беларуси

Опубликовано: 26.02.2026 07:48 , Обновлено: 26.02.2026

С 1 марта в Беларуси резко снизится размер «гробовых» - сразу на 11,4%. В денежном выражении разница между суммой, выплачиваемой органами соцзащиты, в феврале и в марте будет составлять 355,6 рубля.

Такое резкое понижение пособия на погребение связано со снижением показателя номинальной начисленной средней зарплаты в январе 2026 года.

Так как размер этого госпособия приравнен к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц относительно даты наступления смерти, в феврале пособие закономерно подскочило за счёт традиционных годовых премий, выплаченных в декабре. А уже в марте средняя зарплата вернулась к привычным значениям, поэтому и размер пособия месяц к месяцу резко упал.

Согласно официальным данным Белстата, в январе средняя зарплата по стране составила 2757,1 рубля . Следовательно, именно эту сумму будут выплачивать органы соцзащиты родным умерших с 1 марта.

Напомним, само пособие вовсе не обязательно получать в денежной форме. На эти средства родственники могут заказать пакет базовых ритуальных услуг по социальным тарифам. Их по закону обязаны как государственные спецорганизации, так и частные юрлица, и даже ИП. Правда, предельные тарифы установлены лишь на строго определенные услуги.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?