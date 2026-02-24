Telegraf.news
ru

Средняя зарплата белорусов в январе выросла по сравнению с ноябрем на 2%

Средняя зарплата белорусов в январе выросла по сравнению с ноябрем на 2%
Подпишитесь на Телеграф:

По сравнению с ноябрем 2025 года средняя зарплата в Беларуси в январе 2026 года выросла на 53,4 рубля (2,0%). Если сравнивать с декабрем, то она значительно упала - на 355,6 рублей (-11,4%). Но тут нечему удивляться, декабрь - традиционный месяц для годовых премий, а значит не показательный.

Что касается отдельных регионов, то данные Белстата свидетельствуют, что не везде средние зарплаты выросли. Есть и такие, где получки упали.

Вот как изменились средние зарплаты в регионах Беларуси с ноября по январь:

РегионНоябрь 2025Январь 2026Изменение (руб.)Изменение (%)
Республика Беларусь (в среднем)2703,72757,1+53,4+2,0%
г. Минск3560,83747,8+187,0+5,3%
Минская область2741,52789,3+47,8+1,7%
Витебская область2244,52307,1+62,6+2,8%
Могилевская область2285,12271,9-13,2-0,6%
Гомельская область2397,32400,8+3,5+0,1%
Гродненская область2441,92411,4-30,5-1,2%
Брестская область2422,82399,6-23,2-1,0%
default-alt-content
Темы: