Средняя зарплата белорусов в январе выросла по сравнению с ноябрем на 2%

Опубликовано: 24.02.2026 12:04 , Обновлено: 24.02.2026

По сравнению с ноябрем 2025 года средняя зарплата в Беларуси в январе 2026 года выросла на 53,4 рубля (2,0%). Если сравнивать с декабрем, то она значительно упала - на 355,6 рублей (-11,4%). Но тут нечему удивляться, декабрь - традиционный месяц для годовых премий, а значит не показательный.

Что касается отдельных регионов, то данные Белстата свидетельствуют, что не везде средние зарплаты выросли. Есть и такие, где получки упали.

Вот как изменились средние зарплаты в регионах Беларуси с ноября по январь: