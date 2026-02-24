Средняя зарплата белорусов в январе выросла по сравнению с ноябрем на 2%
По сравнению с ноябрем 2025 года средняя зарплата в Беларуси в январе 2026 года выросла на 53,4 рубля (2,0%). Если сравнивать с декабрем, то она значительно упала - на 355,6 рублей (-11,4%). Но тут нечему удивляться, декабрь - традиционный месяц для годовых премий, а значит не показательный.
Что касается отдельных регионов, то данные Белстата свидетельствуют, что не везде средние зарплаты выросли. Есть и такие, где получки упали.
Вот как изменились средние зарплаты в регионах Беларуси с ноября по январь:
|Регион
|Ноябрь 2025
|Январь 2026
|Изменение (руб.)
|Изменение (%)
|Республика Беларусь (в среднем)
|2703,7
|2757,1
|+53,4
|+2,0%
|г. Минск
|3560,8
|3747,8
|+187,0
|+5,3%
|Минская область
|2741,5
|2789,3
|+47,8
|+1,7%
|Витебская область
|2244,5
|2307,1
|+62,6
|+2,8%
|Могилевская область
|2285,1
|2271,9
|-13,2
|-0,6%
|Гомельская область
|2397,3
|2400,8
|+3,5
|+0,1%
|Гродненская область
|2441,9
|2411,4
|-30,5
|-1,2%
|Брестская область
|2422,8
|2399,6
|-23,2
|-1,0%