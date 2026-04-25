Минтруда разрешило белорусским подросткам работать по ещё одной специальности

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Опубликовано: 25.04.2026 11:19 , Обновлено: 25.04.2026

Министерство труда и социальной защиты Беларуси скорректировало перечень работ, запрещённых для подростков. Теперь для тех, кому не исполнилось 18 лет, сняли запрет на одну из специальностей, для которой нужно получить водительские права, а также снизили требования по ещё трём специальностям.

Согласно свежему ведомственному постановлению №19 от 9 апреля 2026 года, которое сегодня опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, и запретного списка исключили профессию «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Как пояснили в Минтруда, ещё в прошлом году в Беларуси подросткам разрешили с 17 лет получать водительские права на управление колёсным трактором и самоходной машиной категорий A, B, C, F. Это предусмотрено изменениями в Закон «О дорожном движении», опубликованными в феврале 2025 года.В результате, в Беларуси сложилась правовая коллизия: права получать несовершеннолетним учащимся профтехучилищ разрешили, но работать по специальности они не могли - нанять их официально в качестве тракториста-машиниста предприятия не могли. Теперь это противоречие устранили - запрет для этой специальности снят.

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Ещё для трёх профессий ведомство решило повысить минимальный разряд выполнения работ, с которого запрещён труд несовершеннолетних. Теперь по этим специальностям к работам подростков могут допускать к работам до третьего разряда, а не до второго, как было раньше. Речь о следующих специальностях:

брошюровщик,

переплетчик,

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

В Минтруда пояснили, что на повышение разряда пошли потому, что в современных реалиях при выполнении работ по 2‑ому разряду по данным профессиям “отсутствуют факторы повышенной опасности”. На практике к таким ограничительным факторам, как правило, относят открытые движущиеся или вращающиеся элементы, превышение норм по перемещению или подъёму тяжестей вручную и тому подобное.

При выполнении работ по третьему разряду и выше такие факторы присутствуют, поэтому полностью снимать запрет на трудоустройство подростком по этим специальностям не стали.

Кстати, на днях Министерство труда и социальной защиты напомнило, куда подростки при желании могут устроиться на временную подработку, например, на время школьных каникул. В ведомстве не только подробно расписали условия труда для несовершеннолетних, но и озвучили минимальную зарплату, на которую те могут рассчитывать - платить меньше по закону работодатель просто не имеет права.

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