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Минтруда назвало минимальную зарплату для белорусских подростков

Минтруда назвало минимальную зарплату для белорусских подростков
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Министерство труда и социальной защиты в преддверии длинных летних каникул, которые начнутся у белорусских школьников уже через месяц, решило напомнить, куда подростки при желании могут устроиться на временную подработку. В ведомстве не только подробно расписали условия труда для несовершеннолетних, но и озвучили минимальную зарплату, на которую те могут рассчитывать - платить меньше по закону работодатель просто не имеет права.

Искать вакансии для летней подработки белорусским подросткам в профильном ведомстве посоветовали на официальном сайте Государственной службы занятости. На сегодняшний день в их базе из 21 тыс. доступных предложений порядка 11 тыс. подойдут и несовершеннолетним.

В качестве примера вакансий, на которые могут претендовать те, кому ещё не исполнилось 18 лет, в Минтруда назвали следующие:

  • укладчики-упаковщики,

  • подсобные рабочие,

  • продавцы,

  • мерчендайзеры,

  • члены бригады объекта быстрого обслуживания,

  • рабочие зеленого строительства,

  • почтальоны.

Устроиться на такую работу можно не только на время школьных каникул, но и в качестве подработки в течение всего учебного года. Но следует учесть, что работать несовершеннолетним разрешается только в свободное от учебы время, с соблюдением строгих требований по продолжительности рабочего времени.

Работать разрешается с 14 лет, но для этого придётся заручиться письменным согласием одного из родителей. С 16 лет родительское согласие для работы уже не требуется, а вот пройти медосмотр точно придётся - это ещё одно обязательное условие для трудоустройства лиц до 18 лет.

Подросткам запрещается работать по праздникам, в выходные и сверхурочно, а также брать ночные смены, а ещё для них действуют нормы по общей продолжительности рабочего времени, отличные от взрослых, и напрямую зависящие от возраста:

  • с 14 до 16 лет разрешается работать не больше 23 часов в неделю (на каникулах — не более 4 часов 36 минут в день и только при условии выполнения легких трудовых задач);

  • с 16 до 18 лет — не более 35 (на каникулах — не более 7 часов в день).

Если тинэйджер отработал полный месяц, ему обязаны начислить не меньше 858 рублей - это минимальная месячная зарплата.

Напомним, в этом году правительство Беларуси решило поднять минимальную заработную плату в стране сразу на 18%.

Совмин Беларуси поднял минимальную зарплату на 18%

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