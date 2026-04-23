Минтруда назвало минимальную зарплату для белорусских подростков
Министерство труда и социальной защиты в преддверии длинных летних каникул, которые начнутся у белорусских школьников уже через месяц, решило напомнить, куда подростки при желании могут устроиться на временную подработку. В ведомстве не только подробно расписали условия труда для несовершеннолетних, но и озвучили минимальную зарплату, на которую те могут рассчитывать - платить меньше по закону работодатель просто не имеет права.
Искать вакансии для летней подработки белорусским подросткам в профильном ведомстве посоветовали на официальном сайте Государственной службы занятости. На сегодняшний день в их базе из 21 тыс. доступных предложений порядка 11 тыс. подойдут и несовершеннолетним.
В качестве примера вакансий, на которые могут претендовать те, кому ещё не исполнилось 18 лет, в Минтруда назвали следующие:
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укладчики-упаковщики,
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подсобные рабочие,
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продавцы,
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мерчендайзеры,
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члены бригады объекта быстрого обслуживания,
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рабочие зеленого строительства,
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почтальоны.
Устроиться на такую работу можно не только на время школьных каникул, но и в качестве подработки в течение всего учебного года. Но следует учесть, что работать несовершеннолетним разрешается только в свободное от учебы время, с соблюдением строгих требований по продолжительности рабочего времени.
Работать разрешается с 14 лет, но для этого придётся заручиться письменным согласием одного из родителей. С 16 лет родительское согласие для работы уже не требуется, а вот пройти медосмотр точно придётся - это ещё одно обязательное условие для трудоустройства лиц до 18 лет.
Подросткам запрещается работать по праздникам, в выходные и сверхурочно, а также брать ночные смены, а ещё для них действуют нормы по общей продолжительности рабочего времени, отличные от взрослых, и напрямую зависящие от возраста:
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с 14 до 16 лет разрешается работать не больше 23 часов в неделю (на каникулах — не более 4 часов 36 минут в день и только при условии выполнения легких трудовых задач);
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с 16 до 18 лет — не более 35 (на каникулах — не более 7 часов в день).
Если тинэйджер отработал полный месяц, ему обязаны начислить не меньше 858 рублей - это минимальная месячная зарплата.
Напомним, в этом году правительство Беларуси решило поднять минимальную заработную плату в стране сразу на 18%.