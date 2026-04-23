Минтруда назвало минимальную зарплату для белорусских подростков

Опубликовано: 23.04.2026 14:52 , Обновлено: 23.04.2026

Министерство труда и социальной защиты в преддверии длинных летних каникул, которые начнутся у белорусских школьников уже через месяц, решило напомнить, куда подростки при желании могут устроиться на временную подработку. В ведомстве не только подробно расписали условия труда для несовершеннолетних, но и озвучили минимальную зарплату, на которую те могут рассчитывать - платить меньше по закону работодатель просто не имеет права.

Искать вакансии для летней подработки белорусским подросткам в профильном ведомстве посоветовали на официальном сайте Государственной службы занятости. На сегодняшний день в их базе из 21 тыс. доступных предложений порядка 11 тыс. подойдут и несовершеннолетним.

В качестве примера вакансий, на которые могут претендовать те, кому ещё не исполнилось 18 лет, в Минтруда назвали следующие:

укладчики-упаковщики,

подсобные рабочие,

продавцы,

мерчендайзеры,

члены бригады объекта быстрого обслуживания,

рабочие зеленого строительства,

почтальоны.

Устроиться на такую работу можно не только на время школьных каникул, но и в качестве подработки в течение всего учебного года. Но следует учесть, что работать несовершеннолетним разрешается только в свободное от учебы время, с соблюдением строгих требований по продолжительности рабочего времени.

Работать разрешается с 14 лет, но для этого придётся заручиться письменным согласием одного из родителей. С 16 лет родительское согласие для работы уже не требуется, а вот пройти медосмотр точно придётся - это ещё одно обязательное условие для трудоустройства лиц до 18 лет.

Подросткам запрещается работать по праздникам, в выходные и сверхурочно, а также брать ночные смены, а ещё для них действуют нормы по общей продолжительности рабочего времени, отличные от взрослых, и напрямую зависящие от возраста:

с 14 до 16 лет разрешается работать не больше 23 часов в неделю (на каникулах — не более 4 часов 36 минут в день и только при условии выполнения легких трудовых задач);

с 16 до 18 лет — не более 35 (на каникулах — не более 7 часов в день).

Если тинэйджер отработал полный месяц, ему обязаны начислить не меньше 858 рублей - это минимальная месячная зарплата.

Напомним, в этом году правительство Беларуси решило поднять минимальную заработную плату в стране сразу на 18%.

Совмин Беларуси поднял минимальную зарплату на 18%