В Беларуси вступили в силу изменения в закон "О дорожном движении". О чём нужно знать водителям?

Опубликовано: 16.04.2025 09:38 , Обновлено: 16.04.2025

В среду, 16 апреля, вступили в силу поправки в Закон "О дорожном движении", подписанный президентом в феврале этого года. Журналисты Telegraf.news решили напомнить белорусским водителям, что именно изменилось в основном документе, который устанавливает для них правила.

Изменения, утверждённые главой государства два месяца назад, коснулись правил получения водительских прав в Беларуси. Теперь получить права на некоторые категории транспортных средств можно будет ещё до совершеннолетия.

Речь идёт о самоходных машинах сельскохозяйственного назначения, а также колесных тракторов с двигателями мощностью до 110,3 киловатта (например, такими как «Беларус-1221»). На них с сегодняшнего дня права начнут выдавать с 17 лет .

А вот самой сельхозтехнике изменили максимально допустимую мощность двигателя. Теперь для колесных тракторов и самоходных машин категорий C, D, E, F, которыми пользуются белорусские аграрии, она может составлять не 80 киловатт, как раньше, а 110,3 киловатта.

Кстати, водительские удостоверения на управление колесным трактором или самоходной машиной, которые были выданы до вступления в силу новых поправок, останутся действительными в течение того срока, который был указан в правах, то есть менять их не придётся.

В Палате представителей Национального собрания Беларуси подготовили наглядную инфографику, показывающую, на какую технику и с какого возраста будут выдавать водительские права в Беларуси после принятия поправок в Закон “О дорожном движении”.





































Ранее Telegraf.news рассказал, что в настоящее время Министерство внутренних дел Беларуси продолжает работу над изменениями в Правила дорожного движения, одно из которых коснётся нашумевшего вопроса о необходимости спешивания для велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности при пересечении проезжей части. Как заявили на днях в ведомстве, проект находится «на стадии окончательного согласования».

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