Минтруда раскрыло белорусам способ повысить пенсии в 1,8 раза. Кому подойдёт?

Опубликовано: 25.02.2026 18:20 , Обновлено: 25.02.2026

Министерство труда Беларуси посоветовало белорусам подумать над тем, чтобы увеличить размер пенсий в 1,8 раза. Причем сделать это можно после наступления пенсионного возраста. Правда, не без важных нюансов

В ведомстве напомнили, что любой пенсионер может отказаться от получения пенсии на время работы.

«В этом случае вам не только сделают перерасчет, но и добавят бонусы за «отложенный» выход на пенсию», – пообещали в Минтруда.

Там пояснили, что бонусы зависят от того, на какой период пенсионер отказался от получения пенсии.

«Так, за один год отказа можно увеличить пенсию на 6%, за два года – плюс еще на 8%, за три года – на 10% и так далее. В итоге за 5 лет отказа от назначения пенсии можно увеличить размер пенсии в 1,8 раза», – подсчитали в Минтруда.

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В теории такой рост пенсионных сумм выглядит вполне неплохо, тем более что многие белорусы на самом деле остаются работать даже после наступления пенсионного возраста.

Но тут стоит помнить о еще одном нюансе. Все бонусы не накопительные. Согласно Белстату (Белорусский статистический комитет), средняя продолжительность жизни в республике составляет 74,7 года, причем мужчины в среднем живут в Беларуси до 69,3 лет, а женщины – до 79,8.

При пенсионном возрасте, который наступает с 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин, отказаться от пенсии на 5 лет скорее могли бы женщины, которым статистика пророчит куда большую продолжительность жизни.

Впрочем, об увеличенной пенсии можно позаботиться и другим способом. Напомним, что с 1 октября 2022 года в Беларуси действует механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, который дополняет государственную пенсионную систему.

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Накопления формируются за счет взносов как работника, так и работодателя на будущую пенсию. Наиболее популярной схемой является «3+3», когда обе стороны отчисляют по 3% от начисленной заработной платы на лицевой счет работника в страховой компании. Плюсы таких накоплений: они не сгорают, если участник системы не дожил до выхода на пенсию.