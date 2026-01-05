Как в 2026 году платить налоги самозанятым и сколько – агроусадьбам. В МНС объяснили нюансы

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Опубликовано: 05.01.2026 16:28 , Обновлено: 05.01.2026

На исходе 2025 года правительство приняло Закон № 127-З «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений», которым в Налоговый кодекс Республики Беларусь были внесены некоторые значимые изменения. На днях Министерство по налогам и сборам разъяснило, как именно в 2026 году будут рассчитываться налоги для самозанятых и сколько в месяц придётся платить владельцам каждой агроусадьбы.

Многие изменения в налоговом законодательстве, как следует из текста документа, выложенного на Национальном правовом интернет-портале, носят уточняющий характер, но для отдельных групп налогоплательщиков изменения в 2026 году будут весьма значительные.

Налоги на профдоход - отмена вычета и “минималка” для самозанятых

Так, белорусам, которые работают сами на себя и платят налог на профессиональный доход, с 1 июля 2026 года придётся ежемесячно платить как минимум одну базовую (45 рублей). Таков минимальный размер налога для тех, кто выбрал эту форму налогообложения.

При этом с этой же даты, то есть с 1 июля, налоговая будет вправе отменить эту форму налогообложения для тех, кто не будет вносить эту минимальную сумму три месяца подряд. В этом случае человек потеряет официальный статус плательщика налога на профессиональный доход сможет вернуть его только через шесть месяцев .

Между тем, уже с 1 января был отменен действовавший до сих пор налоговый вычет для таких налогоплательщиков. Раньше белорусы получали “бонус” от государства в размере 2000 рублей, когда начинали работать по этой схеме - фактически платить подоходный нужно было начинать лишь тогда, когда “выберешь” этот лимит в 2000 рублей. Теперь эту льготу отменили.

При этом в законе прописали, что налогом на профессиональный доход теперь не будут облагаться те деньги, которые физическое лицо получает в качестве возмещения от арендаторов за коммунальные или иные услуги, если они по договору аренды не включаются в размер арендной платы, а также суммы возмещения покупателями стоимости услуг по доставке или перевозке товаров, если эта плата не включена в стоимость самих товаров.

Что нового для владельцев агроусадеб?

Что касается владельцев агроусадеб, для них с 1 января 2026 года ставка сбора за их деятельность в сфере агроэкотуризма также составит одну базовую - 45 рублей за каждую усадьбу в месяц. В январе платить можно будет по старым расценкам, то есть 42 рубля, а вот за февраль 2026 года и далее - уже по новым.

В МНС пояснили, что местные исполкомы, могут взимать сбор с конкретной агроэкоусадьбы после принятия соответствующего решение до конца месяца, в котором было принято такое решение, а за последующие налоговые периоды — за каждый календарный месяц не позднее 1-го числа каждого календарного месяца.

Напомним, ранее Министерство финансов наглядно показало, как для белорусов поднимется налог на недвижимость после изменений налогового законодательства в 2026 году. Повышение ожидает счастливых владельцев просторных квартир и домов - повышающие коэффициенты привязали к площади жилья. Ведомство поделилось ориентировочными суммами на примере столицы и Минского района - регионов с самыми высокими ценами на недвижимость.

Какой налог на квартиры начислят белорусам за 2026 год. Минфин объяснил на картинках