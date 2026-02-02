В МНС назвали, к кому из белорусов приходят налоговики и почему: "Мы вообще-то знаем"

Опубликовано: 02.02.2026 20:38 , Обновлено: 02.02.2026

Министр по налогам и сборам Беларуси Дмитрий Кийко заявил в эфире гостелевидения, что ведомство целенаправленно выявляет и проверяет бизнес, который подозревает в сокрытии доходов, при этом по наиболее серьезным нарушениям возбуждаются даже уголовные дела.

«Мы, вообще-то, знаем, к кому идти. Чтобы понимать, где происходит налоговое правонарушение, нам необязательно стоять за забором и подсматривать, кто что делает», — сказал Кийко.

При этом чиновник заверил, что никто в МНС (Министерство по налогам и сборам) не ставит задачу кого-то подставить. По его словам, нарушения налоговики зачастую определяют после анализа выручки и налогов.

«Сегодня мы можем это определить по анализу тех данных, которые у нас есть, и идти к тому плательщику, у которого практически со 100-процентной вероятностью будут нарушения», — рассказал министр.

Кийко привел некоторые примеры таких действий:

В стоматологических кабинетах, где при высокой загрузке фиксируется мизерное количество чеков, выявляется сокрытие доходов на миллионы рублей. Именно там после оперативных мероприятий назначаются контрольные проверки.

В сфере такси встречаются случаи, по которым уже возбуждаются уголовные дела. «Потому что это уже такие более серьезные нарушения, организованные по 3, по 4, по 5 миллионов начисления в рамках одного лица», — заявил министр.

Кийко рассказал, что ежегодно по результатам проверок, указывающих на умышленность нарушений, доначисляется порядка 150 миллионов рублей налогов, а эквивалент сокрытой выручки составляет примерно такую же сумму. Из них 70-80 миллионов рублей плательщики вносят добровольно.

Кстати, аналогичным образом представители налоговой проверяют и не бизнесменов, а простых белорусов.

В начале прошлого года начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский рассказал про “точечные” проверки белорусов, у которых выявляется несоответствие расходов официальным доходам.

«Эти проверки налоговые органы проводят точечно, анализируют большой массив информации о расходах. Но всё-таки с проверками мы идём не к каждому белорусу, потому что это, наверное, неправильно», — отметил Ковалевский.

Он заверил, что всех подряд не проверяют, и основное внимание уделяется всё-таки бизнесу, подозреваемому в сокрытии доходов.

МНС анонсировало «точечные» проверки. К кому из белорусов возникнут вопросы в первую очередь?