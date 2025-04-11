Глава Минтруда анонсировала новый запрет в Трудовом кодексе Беларуси. Чего коснётся?

Опубликовано: 11.04.2025 16:11 , Обновлено: 11.04.2025

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко раскрыла подробности изменений, которые уже в этом году белорусские законодатели планируют внести в Трудовой кодекс. По её словам, все они будут ориентированы на "обеспечение баланса интересов двух сторон трудовых отношений" – работодателя и самого работника.

Глава Минтруда в интервью порталу 1prof.by заявила, что действующая в Беларуси система найма порой не позволяет нанимателю и работнику свободно продлевать трудовые контракты на тот срок, который они хотят. Например, в трудовом законодательстве сейчас прописаны случаи, когда продлить контракт можно всего на год. Такие ограничения, по словам Павлюченко, планируется снять, чтобы сделать контрактную систему более гибкой и “отвечающей потребностям нанимателей и работников”.

Министр также анонсировала новый запрет в Трудовом кодексе, а именно - на подмену трудовых правоотношений гражданско-правовыми.

“К сожалению, сегодня распространена практика, когда наниматель стремится минимизировать свои обязательства перед работником и вместо трудового договора, предполагающего социальные гарантии (отпуска, больничные), заключает гражданско-правовой”, - обозначила проблему глава ведомства.

По её словам, такой подход представляет для работника определённые риски, например, лишает его возможности получать основные социально-трудовые гарантии и права, такие как оплачиваемый больничный или право на фиксированный ежегодный отпуск и тому подобное.

“Запрет на подмену трудовых правоотношений гражданско-правовыми будет способствовать реальной защите граждан, фактически осуществляющих трудовые функции в рамках трудовых отношений”, - заявила Павлюченко, не раскрыв больших деталей будущего изменения трудового законодательства.

Министр озвучила и ещё одну перспективную новацию, которую в настоящее время прорабатывают белорусские законодатели - институт наставничества, который планируют официально закрепить в Трудовом кодексе. По словам Павлюченко, это необходимо в первую очередь для того, чтобы помочь работодателям с закреплением на местах молодых кадров, с их адаптацией и вливанием в корпоративную культуру.

“В настоящее время законодательством не урегулированы вопросы применения данной формы работы с молодыми специалистами”, - признала глава Минтруда. Из-за этого, по её словам, нанимателям сейчас приходится решать эти вопросы “в рамках своих локальных правовых актов”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце правительство Беларуси приняло постановление №168, которым внесло изменения сразу в 18 ранее принятых документов Совета министров. Как сообщила пресс-служба Минтруда, все корректировки сделаны под стать новому закону «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Они коснулись трудоустройства нескольких категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, обязанных лиц и бывших заключённых.

Совмин внёс 18 правок в законы о труде. Кого из белорусов коснётся?