В Беларуси пообещали повысить пенсии в третий раз за год

Опубликовано: 10.11.2022 10:33 , Обновлено: 10.11.2022

10 ноября пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что он распорядился повысить пенсии в Беларуси. Это будет уже третье повышение за 2022 год.

Обновлено Александр Лукашенко подписал указ о повышении на 5% с 1 декабря.

В последний раз пенсии в Беларуси повышали 25 июля 2022 года. Согласно указу, перерасчёт пенсионных выплат произвели с 1 августа этого года. База для начисления пенсии была повышена на 10%.

В результате реальная средняя пенсия в Беларуси в августе выросла к июлу на 9,5%, а в годовом выражении на 5,5%. Однако из-за высокой инфляции в стране, в сентябре реальная пенсия (с учётом роста цен) в годовом выражении упала на 0,4%, а к августу 2022 года - на 0,9%.

До этого реальные пенсии в Беларуси падали с декабря 2021 года по июль 2022-го.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко заявила, что размер пенсий в 2023 году увеличится, если вырастет заработная плата.

В Минтруда Беларуси пообещали поднять пенсии в 2023 году вместе с зарплатами